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Published Сегодня, 08:53

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Основные критерии подбора оборудования для косметологического кабинета

Основные критерии подбора оборудования для косметологического кабинета

25 августа 2023, 08:53
Фото: kosmo-dom.ru
Аппаратные методики в косметологии сегодня представлены в огромном многообразии. С помощью специального оборудования проводятся такие процедуры, как коррекция фигуры, омоложение, удаление волос, пигментных пятен и татуировок, карбоновый пилинг и др.

Перед тем, как приобрести нужный прибор для кабинета, важно проанализировать деятельность одновременно в двух направлениях, изучив целевую аудиторию и те предложения, что существуют у конкурирующих организаций.

Покупательскую способность потенциальных клиентов необходимо определить с самого начала. Это позволит подобрать грамотную ценовую политику и приобрести действительно нужное оборудование для салонов красоты. Дорогостоящие услуги вряд ли будут пользоваться повышенным спросом. Опять же, важно учитывать и запросы целевой аудитории. Если знать, чем интересуются клиенты, то стартовать можно очень успешно. Любой предприниматель, собирающийся открыть косметологический кабинет, должен рассматривать два варианта развития событий: предложить услуги, аналогичные конкурентным, но по более низкой стоимости либо использовать принципиально новые процедуры, востребованные в мировой индустрии. Только после того, как будет определён весь перечень и цены, можно формировать бюджет, который будет затрачен на закуп конкретного оборудования.

Можно выделить несколько востребованных моделей, которые стоят сравнительно недорого и позволяют проводить базовые процедуры:

  • Настольный вапоризатор с функцией озонирования, генерирующий пар с добавлением веществ, благотворно влияющих на кожу лица.
  • Аппарат ультрафонофореза (фонофореза) SuperSonic RU-628 для проведения ультразвуковой терапии с применением специализированных фармацевтических препаратов.
  • Аппарат для светодиодной LED-терапии, способствующий улучшению кровообращения и нормализации сальных желез, благодаря чему активизируются регенеративные процессы.
  • Аппарат W1s электропорация и электроосмос для безынъекционного воздействия, позволяющего обеспечить транспортировку питательных веществ в дерме.
Фото: kosmo-dom.ru

Косметологическое оборудование — каким оно должно быть

Приборы подобного типа должны выполнять те функции, что описаны технической документацией. В первую очередь, перед тем, как косметологическое оборудование купить, важно вспомнить о том, что оно должно быть безопасным для человека. Предварительно обязательно проводится соответствующая проверка. Это позволяет получить специальное регистрационное удостоверение, подтверждающее соответствие прибора установленным требованиям.

Насколько окупаемы приборы для косметологического кабинета

Если аппарат стоит дорого, то и окупаться он может довольно долго. Только правильная стратегия позволит увеличить или сократить этот срок. В первую очередь, это, конечно, неиссякаемый поток клиентов, который можно обеспечить грамотной рекламной кампанией. Параллельно допустимо проводить специальные рекламные акции, которые обеспечат приток новых клиентов.

Фото: kosmo-dom.ru

Каким должен быть идеальный поставщик косметологического оборудования

Речь идёт о том серьёзном партнере, который может оказать значительное влияние на бизнес. Выбирая производителя, важно проверить все разрушительные документы и изучить клиентскую базу. Репутация той компании, что поставляет косметологическое оборудование, на рынке имеет весомое значение.

Одним из положительных знаков является возможность тестирования оборудования, а также предоставление гарантийного и постгарантийного обслуживания. Маркетинговую поддержку уважающие себя компании оказывают в обязательном порядке. Они не просто реализуют товар и забывают о клиенте, но и способствуют тому, чтобы бизнес его процветал.

Реклама. Рекламодатель: ИП Деркач Сергей Николаевич, ИНН: 250602240920. https://kosmo-dom.ru/?erid=LjN8KKUju

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