Выборы губернатора Приморья состоятся, несмотря на тайфуны и их последствия

Председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких подчеркнула: на подготовку к сентябрьскому голосованию прошедшие ливни не повлияли. Избирательная комиссия продолжает взаимодействовать с ГУ МЧС и «Примгидрометом». Если взапланированные даты проведения выборов — а это 8, 9 и 10 сентября — на территории Приморья будут ожидаться природные катаклизмы, не позволяющие им состояться, Крайизбирком вправе принять решение о проведении досрочного голосования. В таком случае об изменениях избирателей уведомят заранее — за пять дней до проведения голосования.