Выборы губернатора Приморья состоятся, несмотря на тайфуны и их последствия

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Тайфун KHANUN и ряд прошедших после него сильных дождей нарушили привычную жизнедеятельность нескольких муниципалитетов Приморья: пострадали тысячи домов и нежилых помещений. Сейчас граждане совместно со спасателями, волонтёрами и представителями власти продолжают работать над ликвидацией последствий.
Председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких подчеркнула: на подготовку к сентябрьскому голосованию прошедшие ливни не повлияли. Избирательная комиссия продолжает взаимодействовать с ГУ МЧС и «Примгидрометом». Если взапланированные даты проведения выборов — а это 8, 9 и 10 сентября — на территории Приморья будут ожидаться природные катаклизмы, не позволяющие им состояться, Крайизбирком вправе принять решение о проведении досрочного голосования. В таком случае об изменениях избирателей уведомят заранее — за пять дней до проведения голосования.
Что касается избирателей, чьи документы были утрачены или пришли в негодность в результате наводнения, то федеральным законом для таких граждан предусмотрена возможность предъявить на участке для голосования временное удостоверение личности. Но этого, скорее всего, не потребуется.
«Хочу отметить, что паспорта пострадавшим от паводка сейчас выдают практически в течение одного дня. На данный момент известно о 14 заявках на замену утраченного паспорта, 13 из которых уже реализованы и ещё одна поступила вчера. Сегодня паспорт будет выдан», — рассказала Татьяна Гладких.
Также председатель комиссии рассказала, что сейчас ведётся работа по оснащению участков источниками бесперебойного энергопитания. В первую очередь они будут установлены в тех помещениях, где планируется использование автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).
«Даже если где-то возникнут проблемы с энергоснабжением, это не приведет к потере данных. На участках, где используется КОИБ, предусмотрено голосование с использованием резервного ящика для бюллетеней, с последующим их перемещением в комплекс обработки», — уточнила Татьяна Гладких.
Напомним, что выборы губернатора Приморского края пройдут с 8 по 10 сентября. На данный момент все бюллетени изготовлены и переданы в территориальные избирательные комиссии. Члены участковых избирательных комиссий проводят адресное информированию избирателей о предстоящих выборах. Для кандидатов в губернаторы продолжается период агитации в СМИ, который продлится до 7 сентября включительно.