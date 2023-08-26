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Posted 26 августа, 07:52

Published 26 августа, 07:52

Modified Вчера, 13:16

Updated Вчера, 13:16

Китай возит из России лекарственные травы и дикоросы

Дикоросы в Китай: Российские травы будут поставлять через погранпереход Краскино

26 августа 2023, 07:52

Китай возит из России лекарственные травы и дикоросы

Власти Китая включили в перечень пунктов пропуска автомобильный переход Краскино-Хуньчунь, через который теперь можно будет ввозить в Поднебесную российские травы и дикоросы.
Сюжет
Китай

Такое решение было принято государственным управлением по контролю за оборотом лекарственных средств КНР и главным таможенным управлением Поднебесной — погранпереход Краскино-Хуньчунь добавили в список пунктов пропуска, через которые можно ввозить лечебные травы и дикоросы для производства препаратов китайской традиционной медицины.

Теперь компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, смогут ввозить через пункт пропуска в Хасанском округе такие компоненты для препаратов, как кора корней ясенца, лазурник раскидистый и женьшень, сообщает сайт biang.ru. При этом для китайских производителей лекарств Хуньчунь и соседний Хасанский округ очень удобны с точки зрения логистики — географическое положение позволяет значительно сократить время доставки и переработки лекарственных трав из России.

Ранее власти Китая разрешили ввоз такой лекарственной продукции из России через погранпереходы Суйфэньхэ и Тунцзян.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приграничное сотрудничество Приморья и провинции Цзилинь развивается по многим сферам, в том числе и по развитию приграничной инфраструктуры.

#Экономика#Приморский край#Новости#Китай#Международное сотрудничество#Краскино-Хуньчунь
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