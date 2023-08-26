Дикоросы в Китай: Российские травы будут поставлять через погранпереход Краскино

Posted 26 августа, 07:52
Published 26 августа, 07:52
Modified Вчера, 13:16
Updated Вчера, 13:16
Такое решение было принято государственным управлением по контролю за оборотом лекарственных средств КНР и главным таможенным управлением Поднебесной — погранпереход Краскино-Хуньчунь добавили в список пунктов пропуска, через которые можно ввозить лечебные травы и дикоросы для производства препаратов китайской традиционной медицины.
Теперь компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, смогут ввозить через пункт пропуска в Хасанском округе такие компоненты для препаратов, как кора корней ясенца, лазурник раскидистый и женьшень, сообщает сайт biang.ru. При этом для китайских производителей лекарств Хуньчунь и соседний Хасанский округ очень удобны с точки зрения логистики — географическое положение позволяет значительно сократить время доставки и переработки лекарственных трав из России.
Ранее власти Китая разрешили ввоз такой лекарственной продукции из России через погранпереходы Суйфэньхэ и Тунцзян.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приграничное сотрудничество Приморья и провинции Цзилинь развивается по многим сферам, в том числе и по развитию приграничной инфраструктуры.