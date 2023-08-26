Дикоросы в Китай: Российские травы будут поставлять через погранпереход Краскино

Теперь компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, смогут ввозить через пункт пропуска в Хасанском округе такие компоненты для препаратов, как кора корней ясенца, лазурник раскидистый и женьшень, сообщает сайт biang.ru. При этом для китайских производителей лекарств Хуньчунь и соседний Хасанский округ очень удобны с точки зрения логистики — географическое положение позволяет значительно сократить время доставки и переработки лекарственных трав из России.