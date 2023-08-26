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Posted 26 августа, 05:06

Published 26 августа, 05:06

Modified Вчера, 13:14

Updated Вчера, 13:14

Горячую линию для пострадавших жителей Приморья запусти Роспотребнадзор

Горячий контакт: жителям Приморья помогут — достаточно позвонить по этому номеру

26 августа 2023, 05:06

Горячую линию для пострадавших жителей Приморья запусти Роспотребнадзор

Жители Приморского края, оказавшиеся в зоне затопления, могут воспользоваться горячей линией регионального Роспотребнадзора. Здесь подскажут, как избежать неприятностей, связанных с паводками.

В Роспотребнадзоре Приморского края продолжает действовать горячая линия для тех жителей региона, кто попал в зону затопления. В ведомстве уточняют, что в связи с паводковой ситуацией, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» работает горячая линия для населения, пострадавшего от наводнения в результате тайфуна и затяжных ливневых дождей. Специалисты проконсультируют приморцев по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, правилам личной гигиены, проведения дезинфекции после затопления.

Окажут консультационную помощь и тем, кто в связи со сложившейся паводковой ситуацией не имеет возможности исполнить свои обязательства перед кредитными организациями.

Телефон горячей линии 8-914-072-42-17.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после прошедших в Приморье паводков, которые следовали практически друг за другом, край нуждается в восстановлении. Помощь в этом оказывают все уровни власти. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обозначил основные моменты в ситуации по краю.

#Общество#Приморский край#Новости#Роспотребнадзор#Горячая линия
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