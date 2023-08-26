Горячий контакт: жителям Приморья помогут — достаточно позвонить по этому номеру

Posted 26 августа, 05:06
Published 26 августа, 05:06
Modified Вчера, 13:14
Updated Вчера, 13:14
В Роспотребнадзоре Приморского края продолжает действовать горячая линия для тех жителей региона, кто попал в зону затопления. В ведомстве уточняют, что в связи с паводковой ситуацией, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» работает горячая линия для населения, пострадавшего от наводнения в результате тайфуна и затяжных ливневых дождей. Специалисты проконсультируют приморцев по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, правилам личной гигиены, проведения дезинфекции после затопления.
Окажут консультационную помощь и тем, кто в связи со сложившейся паводковой ситуацией не имеет возможности исполнить свои обязательства перед кредитными организациями.
Телефон горячей линии 8-914-072-42-17.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после прошедших в Приморье паводков, которые следовали практически друг за другом, край нуждается в восстановлении. Помощь в этом оказывают все уровни власти. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обозначил основные моменты в ситуации по краю.