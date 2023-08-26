Горячий контакт: жителям Приморья помогут — достаточно позвонить по этому номеру

В Роспотребнадзоре Приморского края продолжает действовать горячая линия для тех жителей региона, кто попал в зону затопления. В ведомстве уточняют, что в связи с паводковой ситуацией, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» работает горячая линия для населения, пострадавшего от наводнения в результате тайфуна и затяжных ливневых дождей. Специалисты проконсультируют приморцев по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, правилам личной гигиены, проведения дезинфекции после затопления.