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Posted 26 августа, 07:21

Published 26 августа, 07:21

Modified Вчера, 13:15

Updated Вчера, 13:15

Российских туристов лишат бесплатного алкоголя в Турции?

Турция уже не та: российским туристам можно забыть про систему «Все включено»?

26 августа 2023, 07:21

Российских туристов лишат бесплатного алкоголя в Турции?

Мало того, что турецкие курорты стали самыми дорогостоящими для российских туристов, так еще любителей берегов турецких поджидает очередной неприятный сюрприз — бесплатного алкоголя в отелях можно не ждать.

Туроператоры Турции предложили внести изменения в систему «Все включено» — убрать из нее бесплатный алкоголь, либо сократить его количество. Объясняется, что такая мера поможет снизить стоимость путевок, — сообщают «Новые Известия».

Эта мера вынужденная — после подорожания отдыха в Турции спрос россиян на курорты этой страны резко снизился, туроператоры начали подсчитывать убытки. Поэтому и ищут способы сделать отдых для россиян доступнее.

В нынешнем году на фоне высокой инфляции в Турции цены на отели оказались выше, чем на многих других средиземноморских направлениях. Также свою лепту внесла система «Все включено», а точнее входящий в нее бесплатный алкоголь, который облагается высокими налогами.

Частично решить проблему могло бы изменение системы «Все включено» — стоимость алкоголя из нее можно убрать, но оставить возможность туристам самим выбирать — приобретать спиртное в барах или доплачивать отдельно за эту опцию.

Правда, при этом главный вопрос остается пока без ответа — станет ли «сухой» пакет услуг привлекательным для некоторых туристов даже по сниженной цене?

Например, проведенное ранее масштабное анкетирование туристов показало, что более половины из них ориентируются на отели с системой «Все включено».

Те участники опроса, которые предпочитают отдыхать только по системе «все включено», пояснили, что основная цель путешествий — «вкусно поесть, выпить и полежать на пляже». Также они предпочитают, чтобы все было организовано от и до. Многие путешественники выбирают такой отдых еще и потому, что не владеют иностранными языками.

Тем временем Турцию включили в пятерку самых дорогих туристических стран. По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), впереди только Мальдивы, Куба и Шри-Ланка. Замыкает пятерку наиболее дорогих массовых направлений Таиланд.

В настоящее время средний чек в Турцию на двоих на неделю на сентябрь колеблется от 170 тыс. до 350 тыс. рублей. В люксовом сегменте цена недельного тура на двоих может доходить до 1,5 млн рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что туристов, посещающих отели «все включено» в Турции, предупредили об опасности заражения сальмонеллезом.

#Общество#Приморский край#Новости#Турция#Все включено#Путешествия
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