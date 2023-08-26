Турция уже не та: российским туристам можно забыть про систему «Все включено»?

Те участники опроса, которые предпочитают отдыхать только по системе «все включено», пояснили, что основная цель путешествий — «вкусно поесть, выпить и полежать на пляже». Также они предпочитают, чтобы все было организовано от и до. Многие путешественники выбирают такой отдых еще и потому, что не владеют иностранными языками.