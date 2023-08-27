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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 13:13

Что за мини-фугу? Житель Владивостока удивился «подарку» в упаковке с креветками

Что за мини-фугу? Житель Владивостока удивился «подарку» в упаковке с креветками

27 августа 2023, 05:56
Во Владивостоке местный житель купил упаковку креветок и нашёл там двух маленьких рыбок. Он отметил, что внешне они были похожи на фугу — только очень маленьких.

В новых медиа выложили фотографию с рыбками — отмечалось, что упаковку с креветками автор якобы приобрел в одном из местных магазинов. Производитель — компания из соседнего региона.

По словам горожанина, рыбки находились прямо в коробке вместе с варёно-морожеными ракообразными. В комментариях отметили, что это могут быть иглобрюхи, которые живут в тёплых водах и, как и фугу, токсичны. Однако официального подтверждения о природе находки пока нет, как не удалось достоверно установить, действительно ли рыбки найдены именно в этой упаковке. Вся указанная информация — с слов автора в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как летучая рыба подплыла прямо к берегу в Приморье.

#Приморский край#Новости#Происшествие#Животные
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