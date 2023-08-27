Что за мини-фугу? Житель Владивостока удивился «подарку» в упаковке с креветками

По словам горожанина, рыбки находились прямо в коробке вместе с варёно-морожеными ракообразными. В комментариях отметили, что это могут быть иглобрюхи, которые живут в тёплых водах и, как и фугу, токсичны. Однако официального подтверждения о природе находки пока нет, как не удалось достоверно установить, действительно ли рыбки найдены именно в этой упаковке. Вся указанная информация — с слов автора в новых медиа.