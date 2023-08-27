Доставят сотни теплопушек — поручение главы МЧС Александра Куренкова по Приморью

Posted Вчера, 05:00
Published Вчера, 05:00
Modified Вчера, 13:13
Updated Вчера, 13:13
В ведомстве сообщили, что из резерва МЧС России и правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек.
«В настоящее время на территории 16-ти муниципальных образований края подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий. В Артемовском городском округе в 3-х СНТ подтоплено 130 дачных домов. Отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях. В 4 пунктах временного размещения находятся 148 человек в том числе 37 детей», — уточнили в региональном управлении МЧС.
За сутки от воды освободилось 143 жилых дома и 499 придомовых территории. С нарастающим итогом просушено 1083 дома, откачено воды из подвалов 892 жилых домов.
Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям пострадавших территорий. Так, в Ольгинский район отправили более двух тонн продовольствия — после того, как там объявили режим ЧС муниципального характера.