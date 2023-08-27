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Доставят сотни теплопушек — поручение главы МЧС Александра Куренкова по Приморью

Доставят сотни теплопушек — поручение главы МЧС Александра Куренкова по Приморью

27 августа 2023, 05:00
Борт МЧС России доставит в пострадавшие от паводка районы Приморья тепловые пушки и другое важное оборудование. Соответствующее поручение озвучил глава федерального ведомства Александр Куренков.

В ведомстве сообщили, что из резерва МЧС России и правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек.

«В настоящее время на территории 16-ти муниципальных образований края подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий. В Артемовском городском округе в 3-х СНТ подтоплено 130 дачных домов. Отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях. В 4 пунктах временного размещения находятся 148 человек в том числе 37 детей», — уточнили в региональном управлении МЧС.

За сутки от воды освободилось 143 жилых дома и 499 придомовых территории. С нарастающим итогом просушено 1083 дома, откачено воды из подвалов 892 жилых домов.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям пострадавших территорий. Так, в Ольгинский район отправили более двух тонн продовольствия — после того, как там объявили режим ЧС муниципального характера.

#Приморский край#Новости#Происшествие#Прогнозы#Режим ЧС#Паводок
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