Электричество в одном из сел Приморья вернулось в дома местных жителей

Posted Вчера, 07:58
Published Вчера, 07:58
Modified Вчера, 13:11
Updated Вчера, 13:11
«Электроэнергия в селе Глазковка восстановлена», — гласит сообщение местной администрации.
Отметим, что энергетики с утра занимались восстановлением электричества в населенном пункте. Ситуация осложнялась тем, что из-за разлива реки Глазковка добраться до одноименного села было непросто. Специалистам помогали спасатели и сотрудники дорожной службы, которые и доставили их к объекту работ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что к селу Глазковка восстановили проезд для всех видов транспорта.