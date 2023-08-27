Электричество в одном из сел Приморья вернулось в дома местных жителей

Отметим, что энергетики с утра занимались восстановлением электричества в населенном пункте. Ситуация осложнялась тем, что из-за разлива реки Глазковка добраться до одноименного села было непросто. Специалистам помогали спасатели и сотрудники дорожной службы, которые и доставили их к объекту работ.