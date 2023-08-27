zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:58

Published Вчера, 07:58

Modified Вчера, 13:11

Updated Вчера, 13:11

Электричество в одном из сел Приморья вернулось в дома местных жителей

Электричество в одном из сел Приморья вернулось в дома местных жителей

27 августа 2023, 07:58
В деревне Глазкова восстановили электроэнергию. Работы велись с раннего утра — теперь важная коммунальная услуга вернулась в дома жителей региона.
«Электроэнергия в селе Глазковка восстановлена», — гласит сообщение местной администрации.

Отметим, что энергетики с утра занимались восстановлением электричества в населенном пункте. Ситуация осложнялась тем, что из-за разлива реки Глазковка добраться до одноименного села было непросто. Специалистам помогали спасатели и сотрудники дорожной службы, которые и доставили их к объекту работ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что к селу Глазковка восстановили проезд для всех видов транспорта.

#Приморский край#Новости#Происшествие#Электроэнергия#Электричество
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17