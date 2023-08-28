Медицина и IT: реабилитация легких с использованием технологии виртуальной реальности

Современная Россия — страна возможностей, благодаря которым молодые ученые могут создавать новые продукты, необходимые обществу и рынку. «Маленькими шагами мы потихоньку меняем сознание людей, наших окружающих и свое сознание. Видеть через определенное время мир вокруг, который изменился к лучшему, — это то, чем я живу, и то, ради чего я этим занимаюсь», — говорит руководитель проекта Александр Зубков. Командная работа, развитие и самосовершенствование в процессе создания проекта вдохновляют молодых ученых продолжать заниматься научными исследованиями.