«Океан» и «Уссури» сразятся за «Динамо-Кубок» Приморского края

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Второй год подряд полуфинальные игры прошли на реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник». Первыми на него вышли хозяева, находкинский «Океан», принимавший чугуевский «Восток». Гости долго сдерживали футболистов «Океана», но во втором тайме хозяева забили трижды, пропустив единожды.
Болельщики из Находки и Владивостока, приехавшие на полуфинальные матчи, отметили высокий накал борьбы на поле.
«Динамичная игра, моменты есть и у той, и у другой команды. Ну состав у „Океана“, наверное, посильнее. Мы приехали специально посмотреть два полуфинала этого великолепного кубка», — рассказал Владимир, болельщик команды «Анри».
Болеющий за «Океан» с детства Николай Крутов, поделился, радостью от выхода команды в финал турнира.
«У нас это будет уже четвертый кубковый финал подряд. Играли сегодня тяжело, долго не могли забить, но, главное, что справились, победили. Теперь посмотрим на их соперника во втором полуфинале», — добавил болельщик.
Генеральный партнер турнира, Фабрика мороженого «Урса», приготовила специальную акцию для болельщиков — флайеры на подарочный фруктовый лед за покупку эскимо в фирменном магазине. А для самых внимательных болельщиков провели викторину на знание новинок мороженого «Урса» и истории «Океана» с крутыми призами.
Во втором полуфинале встречались чугуевский «Уссури» и владивостокский «Анри». Встреча проходила в упорной борьбе, команды практически не допускали опасных моментов у своих ворот. Все решил единственный гол футболиста «Уссури», который и вывел чугуевскую команду в финал «Динамо-Кубка».
Как отметил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, нынешний розыгрыш турнира уже превзошел прошлогодний по интриге и качеству проведения.
«Все участники хотели победить, даже те, кто вылетел на ранних стадиях. Болельщики активно обсуждали результаты матчей. И мы видим, что сегодня собрались на этом замечательном стадионе не только находкинцы, но и из Владивостока приехали. На финале ждем и чугуевских болельщиков!», — рассказал Сергей Вязов.
Решающий матч «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу пройдет в воскресенье, 3 сентября, во Владивостоке, на стадионе «Динамо». Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.
Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в ВКонтакте и Telegram.