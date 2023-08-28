«Океан» и «Уссури» сразятся за «Динамо-Кубок» Приморского края

Решающий матч «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу пройдет в воскресенье, 3 сентября, во Владивостоке, на стадионе «Динамо». Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.