Незаменимый сельский труженик

Во всём разнообразии современных агромашин, специалисты сферы АПК по всей стране, в разных климатических условиях, на площадях разной величины, могут подобрать помощника, который справится с поставленными в хозяйстве задачами. Делясь опытом друг с другом, изучая устройство техники, опираясь на собственный многолетний опыт, профессионалы делают верный выбор техники, ведь из года в год урожаи растут, и регулярно ставятся всё новые и новые рекорды — это ли не подтверждение верно выбранной стратегии ведения сельхозбизнеса. Обратившись к одному из передовиков нашего региона, выяснили, что, не смотря на большое число предлагаемых производителями агромашин, Денис Анатольевич Жук, глава ИП ГКФХ нашел для себя новое оптимальное решение среди сельскохозяйственных тракторов.