Незаменимый сельский труженик

Posted 28 августа, 23:00
Published 28 августа, 23:00
Modified Вчера, 02:03
Updated Вчера, 02:03
Во всём разнообразии современных агромашин, специалисты сферы АПК по всей стране, в разных климатических условиях, на площадях разной величины, могут подобрать помощника, который справится с поставленными в хозяйстве задачами. Делясь опытом друг с другом, изучая устройство техники, опираясь на собственный многолетний опыт, профессионалы делают верный выбор техники, ведь из года в год урожаи растут, и регулярно ставятся всё новые и новые рекорды — это ли не подтверждение верно выбранной стратегии ведения сельхозбизнеса. Обратившись к одному из передовиков нашего региона, выяснили, что, не смотря на большое число предлагаемых производителями агромашин, Денис Анатольевич Жук, глава ИП ГКФХ нашел для себя новое оптимальное решение среди сельскохозяйственных тракторов.
Тот, кто не первый год занимается сельским хозяйством, знает: если пашня больше 1500 га, то нужен не просто трактор, а агромашина, способная справляться с нагрузками в поле, высокопроизводительная и в то же время экономичная. Еще важно, чтобы её можно было легко и быстро оснащать дополнительным оборудованием — прицепными орудиями, например.
— Мы выращиваем сою, — рассказывает глава ИП ГКФХ Жук Денис Анатольевич из Лесозаводска. — В нашем хозяйстве уже есть комбайны, они производства Ростсельмаш: пять штук VECTOR 450 Track. Мы ими довольны, и потому, когда возникла необходимость приобрести трактор, в первую очередь рассматривали продукцию того же самого бренда, и остановились на тракторе Ростсельмаш 2400.
Скажу сразу — выбор однозначно правильный. Условия для работы в этом году в Приморье тяжёлые, сами знаете. И сеять начали поздно, и почва переувлажнённая. Трактор Ростсельмаш 2400 трудился у нас день и ночь, доказал свою эффективность и незаменимость. Мы использовали его на глубокорыхлении, поднятии залежей, машина хорошо идет по переувлажнённой почве.
Работали с широкозахватными тяжелыми орудиями, двигатель 430 лошадиных сил позволяет это делать. А еще, несмотря на повышенную мощность, движок намного меньше аналогов «ест» топлива. Это важно.
Справляться с работой на влажной, тяжёлой почве трактору Ростсельмаш 2400 помогали мосты, оборудованные принудительной блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Они выдерживают разные нагрузки.
Порадовала и гидравлическая система с закрытым центром с максимальным гидравлическим потоком до 260л/мин. В стандартную комплектацию входят 5 электрогидравлических распределителей, управляемых дистанционно из кабины трактора. Все клапаны имеют четыре режима: подъем, нейтральная позиция, опускание, плавающий режим. Управляющие кулисы и выносные муфты имеют единую цветовую идентификацию, и позволяют легко контролировать работу орудий.
Механизатор наш оценил по достоинству удобство и комфорт кабины трактора, а также то, что с такой большой машиной легко управляться. Производитель учёл просьбы и пожелания механизаторов: нужные функции выведены на клавиши боковой панели, для контроля гидравлики и заливки омывающей жидкости предусмотрена специальная площадка слева по борту. Топливопровод между левым и правым баком получил металлическую защиту.
Аграрии Приморья, оценившие мощные машины Ростсельмаш 2000, отмечают, что у тракторов этой серии отличные тяговые возможности; надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов, которые выдерживают самые высокие нагрузки; сдвоенные колеса, которые служат для повышения тяги и снижения давления на почву. А платформа РСМ Агротроник — цифровая «начинка» современной техники бренда Ростсельмаш — позволяет буквально в мобильном телефоне следить за ходом работ, уровнем топлива, давлением в шинах, величиной нагрузки на двигатель и учитывать длительность работы механизаторов максимально комфортным для агропредприятия способом. Современная техника — это уже не старые и неудобные машины. Такие модели помощников в хозяйствах помогают ставить новые планки в достижении высоких урожаев и, что важно, с помощью таких агромашин — этих урожаев удается добиваться.
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