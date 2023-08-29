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Posted Вчера, 08:20

Published Вчера, 08:20

Modified Вчера, 14:55

Updated Вчера, 14:55

Обзор лучших детских садов в разных районах Владивостока

Обзор лучших детских садов в разных районах Владивостока

29 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Обзор лучших детских садов в разных районах Владивостока
За последние годы во Владивостоке появилось 7 новых муниципальных детсадов, открываются и частные дошкольные учреждения. Мы составили список лучших детских садов Владивостока с официальными сайтами.

Лучшие детские сады в Ленинском районе Владивостока

В Ленинском районе Владивостока около трёх десятков детсадов, включая частные и муниципальные. Направления в муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения (МДОУ) в Ленинском районе в 2023 году выдают в здании школы № 77 по адресу: ул. Каплунова, 12.

Детский сад № 111 «Жемчужина»

Первый в рейтинге родителей детский сад в Ленинском районе Владивостока. На официальном сайте организации указано, что в учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет.

Зеленая благоустроенная территория, участки с современными игровыми модулями, спортплощадка. Воспитанники учреждения регулярно становятся лауреатами районных и городских конкурсов «Звонкая капель», «Веселые нотки» и др.

Родители отмечают в числе достоинств работу воспитателей, ухоженность и чистоту территории, возможность посещать дополнительные занятия (например, хореографию или английский язык), хорошее питание. К детям часто приезжают выступать различные творческие коллективы.

Учреждение находится на ул. Толстого, 47.

Детский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 111 «Жемчужина» в Ленинском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Детский сад № 154

МБДОУ комбинированного типа на улице Светланской, 118а. Помимо обучения и развития детей, в учреждении регулярно проводятся развлекательные и творческие мероприятия. Есть платные образовательные услуги, со списком которых можно ознакомиться на официальном сайте. Территория ухоженная, оборудована спортивными и игровыми комплексами.

Несколько поколений владивостокцев оставляют теплые отзывы об этом детском саде. Хвалят доброжелательность и внимательность воспитателей, хорошие детские площадки и обновленную территорию, вкусную еду.

Детский сад № 154 в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 154 в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 154 в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 154 в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 154 в Ленинском районе ВладивостокаДетский сад № 154 в Ленинском районе Владивостока
Детский сад № 154 в Ленинском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Первореченском районе Владивостока

Устроить ребенка в детский сад Первореченского района в 2023 году можно в приемной комиссии, расположенной в здании школы № 38 на проспекте 100-летия Владивостока, 29а. Всего в районе 19 государственных дошкольных учреждений.

Детский сад № 159

Учреждение расположено в живописном уголке Первореченского района. Территория утопает в зелени, игровые зоны оборудованы верандами, качелями, песочницами, горками, спортивным снаряжением. Здесь, согласно официальному сайту организации, функционирует 11 групп: две группы раннего возраста и 9 групп дошкольного возраста.

По отзывам родителей, это лучший детский сад Первореченского района. Профессионализм коллектива, множество развлечений и интересных занятий для малышей, ухоженность и оснащенность территории, проведение мастер-классов и творческих занятий — те плюсы, которые обеспечивают такую высокую оценку.

Детский сад № 159 в Первореченском районе ВладивостокаДетский сад № 159 в Первореченском районе Владивостока
Детский сад № 159 в Первореченском районе ВладивостокаДетский сад № 159 в Первореченском районе Владивостока
Детский сад № 159 в Первореченском районе ВладивостокаДетский сад № 159 в Первореченском районе Владивостока
Детский сад № 159 в Первореченском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Детский сад № 169 «Ласточка»

Центр развития ребенка общеразвивающей направленности расположен на улице Постышева, 35, официальный сайт ds169.pupils.ru. В учреждении есть физкультурный и музыкальный зал, кабинет изостудии и шахмат, уютная оборудованная территория для прогулок на свежем воздухе.

В отзывах неоднократно подчеркивается чуткость воспитателей, чистота и ухоженность групп и территории, организация учебного процесса, веселые праздники и интересные утренники, хорошая обратная связь с родителями. Дети посещают садик с удовольствием.

Детский сад № 169 «Ласточка»Детский сад № 169 «Ласточка»
Детский сад № 169 «Ласточка»Детский сад № 169 «Ласточка»
Детский сад № 169 «Ласточка»Детский сад № 169 «Ласточка»
Детский сад № 169 «Ласточка»
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Первомайском районе Владивостока

В Первомайском районе расположено около 20 дошкольных учреждений. Запись в муниципальные ДОУ ведется в 2023 году в отделе дошкольного образования Первомайского района Владивостока по ул. Черемуховой, 20, каб.1

Детский сад № 78 «Радуга»

Один из самых благоустроенных детских садов Первомайского района находится на ул. Черемуховой, 17. На территории 6 участков для прогулок с игровым и спортивным оборудованием, теневыми навесами. В учреждении проводятся занятия с малышами для развития сенсорики, интеллекта и памяти, логики, образного мышления, уделяется время рисованию, музыке, знакомству с литературой. На официальном сайте организации есть информация о дополнительных занятиях.

Из плюсов — теплые просторные группы, благоустроенные площадки для прогулок, доброжелательный и внимательный коллектив, хорошее питание, интересные и разнообразные мероприятия для малышей.

Детский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 78 «Радуга» в Первомайском районе Владивостока
Фото: ds78.pupils.ru

Детский сад № 39 «Дельфиненок»

Уютный детсад на ул. Гульбиновича, 27, официальный сайт ds39.pupils.ru. В 2023 году сотрудники учреждения совместно с родителями обновили и украсили территорию. В МБОУ регулярно проводятся познавательные и развлекательные мероприятия. Есть возможность посещать дополнительные кружки по подготовке к школе, по хореографии и ментальной арифметике, вокалу и изодеятельности.

Родители довольны тем, что дети часто задействованы в конкурсах, педагогический коллектив уделяет большое внимание развитию малышей, а на территории чистота и порядок.

Детский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе ВладивостокаДетский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе Владивостока
Детский сад № 39 «Дельфиненок» в Первомайском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Советском районе Владивостока

В самом активно развивающемся районе Владивостока есть несколько новых детских садов, частные дошкольные учреждения. Путевки в ДОУ Советского района выдают в отделе дошкольного образования на проспекте 100-летия Владивостока, 94.

Детский сад № 122 «Лисёнок»

Новый современный садик на улице Маковского, 157а с благоустроенной территорией с зелеными лужайками, физкультурным и музыкальным залом, развивающими студиями, пространством для конструирования, сенсорная комната для занятий с психологом. Всю информацию об учреждении и подробную фотогалерею можно посмотреть на официальном сайте.

Родители отмечают качество предоставляемых услуг по развитию детей, современные программы обучения, множество дополнительных платных услуг.

Детский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 122 «Лисёнок» в Советском районе Владивостока
Фото: ds122.pupils.ru

Детский сад № 184 «Радость»

Расположен в микрорайоне Седанка, неподалеку от лесопарковой зоны. Учреждение, согласно информации на официальном сайте, имеет благоустроенную зеленую территорию, много зон для прогулок, музыкальный зал и кабинет изобразительного искусства, собственную театральную студию.

По отзывам, для малышей регулярно проводятся театрально-игровые, экологические, сюжетно-ролевые, художественно-творческие, спортивные мероприятия. Качество питания хорошее. Много дополнительных занятий за отдельную плату. Качество питания хорошее.

Детский сад № 184 «Радость» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 184 «Радость» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 184 «Радость» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 184 «Радость» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 184 «Радость» в Советском районе ВладивостокаДетский сад № 184 «Радость» в Советском районе Владивостока
Детский сад № 184 «Радость» в Советском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады во Фрунзенском районе Владивостока

На территории Фрунзенского района 17 муниципальных ДОУ и примерно столько же частных дошкольных учреждений. Направление в государственный детский сад можно получить в школе № 42 по улице Станюковича, 31а.

Детский сад № 155 «Рябинка»

По отзывам 2023 года, самый лучший муниципальный детсад во Фрунзенском районе Владивостока. Родителям нравятся новые детские площадки, обновленные корпуса с ремонтом, отзывчивые и приветливые воспитатели, большой выбор тематических допзанятий.

Находится учреждение на проспекте 100-летия Владивостока, 125а, есть официальный сайт.

Детский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе ВладивостокаДетский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе Владивостока
Детский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе ВладивостокаДетский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе Владивостока
Детский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе ВладивостокаДетский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе Владивостока
Детский сад № 155 «Рябинка» во Фрунзенском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Частный экосад «Зернышко»

Экосад для малышей от 2 до 7 лет находится на улице Русской, 55А. Считается одним из лучших частных дошкольных учреждений Фрунзенского района среди родителей.

Уютная домашняя атмосфера, отзывчивый и профессиональный персонал, сбалансированное питание, современные методики развития. Для малышей проводятся занятия по музыке, истории, литературному творчеству, иностранным языкам, театральному искусству. Подробная информация на официальном сайте учреждения.

Частный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе ВладивостокаЧастный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе Владивостока
Частный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе ВладивостокаЧастный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе Владивостока
Частный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе ВладивостокаЧастный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе Владивостока
Частный экосад «Зернышко» во Фрунзенском районе Владивостока
Фото: yandex.ru

Какой детский сад во Владивостоке лучше: критерии выбора, отзывы

Отзывы о детсадах Владивостока часто переполнены благодарностями и восторгами. Поэтому не стоит опираться на отзывы как на единственный критерий выбора ДОУ.

В первую очередь нужно ознакомиться со списком муниципальных учреждений, который публикуется на сайте городской администрации Владивостока. Именно в эти ДОУ родители могут встать на очередь и получить путевку в зависимости от проживания семьи.

На портале горадминистрации также опубликованы официальные сайты МДОУ. Там можно получить необходимую информацию об учреждении: режим работы, наличие адаптационных программ и дополнительного обучения, количество детей в младшей, средней и старшей группах и др.

Учтите, что государственные ДОУ Владивостока продолжают работать по старым образовательным схемам, разработанным еще в СССР. Поэтому если вы хотите, чтобы малыш развивался по современным стандартам, стоит обратить внимание на частные садики.

Не лишним будет сходить на экскурсию в детский сад: оценить состояние территории, оснащение групп, познакомиться с воспитателями и заведующей, попросить меню. Там же можно познакомиться с родителями, дети которых уже посещают садик, и расспросить их о плюсах и минусах учреждения.

#Владивосток#Детский сад
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