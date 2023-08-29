Обзор лучших детских садов в разных районах Владивостока

Posted Вчера, 08:20
Published Вчера, 08:20
Modified Вчера, 14:55
Updated Вчера, 14:55
В Ленинском районе Владивостока около трёх десятков детсадов, включая частные и муниципальные. Направления в муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения (МДОУ) в Ленинском районе в 2023 году выдают в здании школы № 77 по адресу: ул. Каплунова, 12.
Первый в рейтинге родителей детский сад в Ленинском районе Владивостока. На официальном сайте организации указано, что в учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет.
Зеленая благоустроенная территория, участки с современными игровыми модулями, спортплощадка. Воспитанники учреждения регулярно становятся лауреатами районных и городских конкурсов «Звонкая капель», «Веселые нотки» и др.
Родители отмечают в числе достоинств работу воспитателей, ухоженность и чистоту территории, возможность посещать дополнительные занятия (например, хореографию или английский язык), хорошее питание. К детям часто приезжают выступать различные творческие коллективы.
Учреждение находится на ул. Толстого, 47.
МБДОУ комбинированного типа на улице Светланской, 118а. Помимо обучения и развития детей, в учреждении регулярно проводятся развлекательные и творческие мероприятия. Есть платные образовательные услуги, со списком которых можно ознакомиться на официальном сайте. Территория ухоженная, оборудована спортивными и игровыми комплексами.
Несколько поколений владивостокцев оставляют теплые отзывы об этом детском саде. Хвалят доброжелательность и внимательность воспитателей, хорошие детские площадки и обновленную территорию, вкусную еду.
Устроить ребенка в детский сад Первореченского района в 2023 году можно в приемной комиссии, расположенной в здании школы № 38 на проспекте 100-летия Владивостока, 29а. Всего в районе 19 государственных дошкольных учреждений.
Учреждение расположено в живописном уголке Первореченского района. Территория утопает в зелени, игровые зоны оборудованы верандами, качелями, песочницами, горками, спортивным снаряжением. Здесь, согласно официальному сайту организации, функционирует 11 групп: две группы раннего возраста и 9 групп дошкольного возраста.
По отзывам родителей, это лучший детский сад Первореченского района. Профессионализм коллектива, множество развлечений и интересных занятий для малышей, ухоженность и оснащенность территории, проведение мастер-классов и творческих занятий — те плюсы, которые обеспечивают такую высокую оценку.
Центр развития ребенка общеразвивающей направленности расположен на улице Постышева, 35, официальный сайт ds169.pupils.ru. В учреждении есть физкультурный и музыкальный зал, кабинет изостудии и шахмат, уютная оборудованная территория для прогулок на свежем воздухе.
В отзывах неоднократно подчеркивается чуткость воспитателей, чистота и ухоженность групп и территории, организация учебного процесса, веселые праздники и интересные утренники, хорошая обратная связь с родителями. Дети посещают садик с удовольствием.
В Первомайском районе расположено около 20 дошкольных учреждений. Запись в муниципальные ДОУ ведется в 2023 году в отделе дошкольного образования Первомайского района Владивостока по ул. Черемуховой, 20, каб.1
Один из самых благоустроенных детских садов Первомайского района находится на ул. Черемуховой, 17. На территории 6 участков для прогулок с игровым и спортивным оборудованием, теневыми навесами. В учреждении проводятся занятия с малышами для развития сенсорики, интеллекта и памяти, логики, образного мышления, уделяется время рисованию, музыке, знакомству с литературой. На официальном сайте организации есть информация о дополнительных занятиях.
Из плюсов — теплые просторные группы, благоустроенные площадки для прогулок, доброжелательный и внимательный коллектив, хорошее питание, интересные и разнообразные мероприятия для малышей.
Уютный детсад на ул. Гульбиновича, 27, официальный сайт ds39.pupils.ru. В 2023 году сотрудники учреждения совместно с родителями обновили и украсили территорию. В МБОУ регулярно проводятся познавательные и развлекательные мероприятия. Есть возможность посещать дополнительные кружки по подготовке к школе, по хореографии и ментальной арифметике, вокалу и изодеятельности.
Родители довольны тем, что дети часто задействованы в конкурсах, педагогический коллектив уделяет большое внимание развитию малышей, а на территории чистота и порядок.
В самом активно развивающемся районе Владивостока есть несколько новых детских садов, частные дошкольные учреждения. Путевки в ДОУ Советского района выдают в отделе дошкольного образования на проспекте 100-летия Владивостока, 94.
Новый современный садик на улице Маковского, 157а с благоустроенной территорией с зелеными лужайками, физкультурным и музыкальным залом, развивающими студиями, пространством для конструирования, сенсорная комната для занятий с психологом. Всю информацию об учреждении и подробную фотогалерею можно посмотреть на официальном сайте.
Родители отмечают качество предоставляемых услуг по развитию детей, современные программы обучения, множество дополнительных платных услуг.
Расположен в микрорайоне Седанка, неподалеку от лесопарковой зоны. Учреждение, согласно информации на официальном сайте, имеет благоустроенную зеленую территорию, много зон для прогулок, музыкальный зал и кабинет изобразительного искусства, собственную театральную студию.
По отзывам, для малышей регулярно проводятся театрально-игровые, экологические, сюжетно-ролевые, художественно-творческие, спортивные мероприятия. Качество питания хорошее. Много дополнительных занятий за отдельную плату. Качество питания хорошее.
На территории Фрунзенского района 17 муниципальных ДОУ и примерно столько же частных дошкольных учреждений. Направление в государственный детский сад можно получить в школе № 42 по улице Станюковича, 31а.
По отзывам 2023 года, самый лучший муниципальный детсад во Фрунзенском районе Владивостока. Родителям нравятся новые детские площадки, обновленные корпуса с ремонтом, отзывчивые и приветливые воспитатели, большой выбор тематических допзанятий.
Находится учреждение на проспекте 100-летия Владивостока, 125а, есть официальный сайт.
Экосад для малышей от 2 до 7 лет находится на улице Русской, 55А. Считается одним из лучших частных дошкольных учреждений Фрунзенского района среди родителей.
Уютная домашняя атмосфера, отзывчивый и профессиональный персонал, сбалансированное питание, современные методики развития. Для малышей проводятся занятия по музыке, истории, литературному творчеству, иностранным языкам, театральному искусству. Подробная информация на официальном сайте учреждения.
Отзывы о детсадах Владивостока часто переполнены благодарностями и восторгами. Поэтому не стоит опираться на отзывы как на единственный критерий выбора ДОУ.
В первую очередь нужно ознакомиться со списком муниципальных учреждений, который публикуется на сайте городской администрации Владивостока. Именно в эти ДОУ родители могут встать на очередь и получить путевку в зависимости от проживания семьи.
На портале горадминистрации также опубликованы официальные сайты МДОУ. Там можно получить необходимую информацию об учреждении: режим работы, наличие адаптационных программ и дополнительного обучения, количество детей в младшей, средней и старшей группах и др.
Учтите, что государственные ДОУ Владивостока продолжают работать по старым образовательным схемам, разработанным еще в СССР. Поэтому если вы хотите, чтобы малыш развивался по современным стандартам, стоит обратить внимание на частные садики.
Не лишним будет сходить на экскурсию в детский сад: оценить состояние территории, оснащение групп, познакомиться с воспитателями и заведующей, попросить меню. Там же можно познакомиться с родителями, дети которых уже посещают садик, и расспросить их о плюсах и минусах учреждения.