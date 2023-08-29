Обзор лучших детских садов в разных районах Владивостока

Один из самых благоустроенных детских садов Первомайского района находится на ул. Черемуховой, 17. На территории 6 участков для прогулок с игровым и спортивным оборудованием, теневыми навесами. В учреждении проводятся занятия с малышами для развития сенсорики, интеллекта и памяти, логики, образного мышления, уделяется время рисованию, музыке, знакомству с литературой. На официальном сайте организации есть информация о дополнительных занятиях.