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Posted 29 августа, 03:21

Published 29 августа, 03:21

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Полоса препятствий, траверс, компас, палатки и костры

Полоса препятствий, траверс, компас, палатки и костры

29 августа 2023, 03:21
Фото: ФППК
Более 60 работников образования Владивостока в последний понедельник лета проходили полосу препятствий, определяли по компасу азимут, устанавливали палатки и тенты, разжигали костры и занимались другими увлекательными вещами, причем на скорость.

Туристский слёт педагогов прошел на острове Русском при поддержке Владивостокской городской организации Общероссийского Профсоюза образования и Управления образования г. Владивостока. Организовал мероприятие отдел туризма и краеведения городского Дворца детского творчества.

«Турслет прошел во второй раз и в этом году собрал 18 команд из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования краевого центра. Судя по отзывам, довольными остались все. После испытаний разной степени сложности участников ждал вкусный и сытный обед — спасибо учителю владивостокской средней школы №15, председателю первички Валентине Константиновне Ивановой. И отдельная благодарность — главным организаторам: Георгию Васильевичу Геращенко и Татьяне Борисовне Емелиной за мощный заряд позитива и бодрости для наших педагогов накануне нового учебного года. А также за разнообразную и хорошо продуманную программу соревнований, которая состояла и из физических испытаний, и заданий, связанных с краеведением и экологией. Сегодня перед работниками отрасли стоят задачи по воспитанию патриотизма, любви к Родине, в том числе малой, и такие практические „погружения“ для тех, кто призван давать эти знания, очень ценны», — считает председатель Владивостокской городской профорганизации работников образования Людмила Карамова.

Участников турслета предварительно разделили на две возрастные группы.

В группе педагогов-«туристов» до 1988 года рождения первое место у сборной «Азимут» средней школы №40, второе — у «Гринтур» (средняя школа №2), 3 место — у команды «За наших!» владивостокского лицея №3.

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