Полоса препятствий, траверс, компас, палатки и костры

«Турслет прошел во второй раз и в этом году собрал 18 команд из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования краевого центра. Судя по отзывам, довольными остались все. После испытаний разной степени сложности участников ждал вкусный и сытный обед — спасибо учителю владивостокской средней школы №15, председателю первички Валентине Константиновне Ивановой. И отдельная благодарность — главным организаторам: Георгию Васильевичу Геращенко и Татьяне Борисовне Емелиной за мощный заряд позитива и бодрости для наших педагогов накануне нового учебного года. А также за разнообразную и хорошо продуманную программу соревнований, которая состояла и из физических испытаний, и заданий, связанных с краеведением и экологией. Сегодня перед работниками отрасли стоят задачи по воспитанию патриотизма, любви к Родине, в том числе малой, и такие практические „погружения“ для тех, кто призван давать эти знания, очень ценны», — считает председатель Владивостокской городской профорганизации работников образования Людмила Карамова.