Еще больше мороженого «Урса» во Владивостоке

Как и во всех павильонах «Фабрики мороженого Урса», здесь можно приобрести весь ассортимент любимого холодного лакомства по супер-приятным ценам. Это и новинки линейки «Дальневосточные вкусы»: «Жимолость с мятой» и «Виноград в шоколаде». И ставшие уже хитами продаж новинки линейки «Вкусные путешествия»: ведерки «Москва» и «Сочи». И, конечно, все полюбившеся за 35 лет работы владивостокской «Фабрики мороженого Урса» традиционные вкусы, приготовленные исключительно из натурального сырья.