Еще больше мороженого «Урса» во Владивостоке

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Published Сегодня, 01:10
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В настоящий момент павильон на 3-Рабочей открылся в тестовом режиме: идет благоустройство прилегающей территории. Торжественное открытие планируется в сентябре 2023 года.
Как и во всех павильонах «Фабрики мороженого Урса», здесь можно приобрести весь ассортимент любимого холодного лакомства по супер-приятным ценам. Это и новинки линейки «Дальневосточные вкусы»: «Жимолость с мятой» и «Виноград в шоколаде». И ставшие уже хитами продаж новинки линейки «Вкусные путешествия»: ведерки «Москва» и «Сочи». И, конечно, все полюбившеся за 35 лет работы владивостокской «Фабрики мороженого Урса» традиционные вкусы, приготовленные исключительно из натурального сырья.
Фабрика мороженого «Урса» стабильно расширяет фирменную розничную сеть, чтобы как можно больше жителей Приморского края могли всегда купить свежее, вкусное мороженое по приятным ценам.
В настоящее время фирменные розничные павильоны «Урса» находятся в самом центре Владивостока, у стадиона Динамо и на Спортивной набережной. Еще один — на въезде в Артем. И два — в Находке.