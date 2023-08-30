Как пройдут выборы во Владивостоке 10 сентября 2023 года

Проголосовать за своего кандидата в сентябре 2023 года жители Владивостока смогут только в режиме онлайн. Это значит, что нужно будет лично прийти на избирательный участок и отдать голос за одного из кандидатов. Голосовать на дому на нубернаторских выборах-2023 разрешается только по состоянию здоровья и по предварительной заявке в избирком, подача которых завершилась по истечении суток 6 сентября.