Как пройдут выборы во Владивостоке 10 сентября 2023 года

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Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Во второе воскресенье сентября 2023 года истекает срок полномочий губернатора Приморского края. Жители Владивостока, как и всего Приморья, в сентябре 2023 года будут избирать нового губернатора региона на последующие пять лет.
Важно! Выборы во Владивостоке будут проходить три дня — 8, 9 и 10 сентября.
На пост губернатора Приморья в 2023 году претендует 5 кандидатур. Помимо действующего главы региона Олега Кожемяко (партия «Единая Россия»), свои кандидатуры на выборы выдвинули: Инна Кошелева (ЛДПР), Кирилл Рудюк («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Денис Ковалев («Казачья партия РФ»), Александр Андони («Коммунисты России»).
КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах в сентябре 2023 года в Приморье. Самовыдвиженцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на губернаторские выборы по решению Заксобрания Приморского края.
Проголосовать за своего кандидата в сентябре 2023 года жители Владивостока смогут только в режиме онлайн. Это значит, что нужно будет лично прийти на избирательный участок и отдать голос за одного из кандидатов. Голосовать на дому на нубернаторских выборах-2023 разрешается только по состоянию здоровья и по предварительной заявке в избирком, подача которых завершилась по истечении суток 6 сентября.
Жители Владивостока, у которых нет возможности проголосовать на выборах в сентябре 2023 года по месту постоянной регистрации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения. Это можно сделать в период с 24 июля по 4 сентября через портал «Госуслуги», территориальный ТИК или МФЦ.
На губернаторских выборах в сентябре 2023 года во Владивостоке будет работать 8 территориальных избирательных комиссий (ТИК): две ТИК в Ленинском районе, две ТИК в Первореченском районе, по одной ТИК во Фрунзенском, Советском, Первомайском районах и ТИК Морская.
Свой избирательный округ можно найти на сайте Избирательной комиссии Приморского края. Здесь есть сведения об окружных избиркомах Владивостока и список кандидатов по округам.
Во Владивостоке на губернаторских выборах в сентябре 2023 года нельзя будет проголосовать онлайн в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Хотя такая возможность не исключалась. Систему электронного голосования планировалось опробовать во Владивостоке еще на выборах в сентябре 2022 года, но пока внедрение ДЭГ пришлось отложить.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Приморье пока не готово к дистанционному голосованию. Ее слова пояснил региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов:
«Система должна работать стабильно. В тех регионах, где ДЭГ сложно реализовать по техническим причинам, где неполное интернет-покрытие, где не было опыта работы с этим форматом, то есть не успели заранее обучить и подготовить, нет смысла, скажем так, мучить людей: будут хаос, анархия, непонимание, сбои и накладки. Возьмем вариант ДЭГ в Приморском крае: где-то плохой Интернет, где-то не успели в полной мере освоиться с „Госуслугами“ и так далее. В таком случае люди просто не будут голосовать — им покажется, что это сложно, непонятно и пр. Поэтому было принято весьма здравое решение по ряду регионов, в том числе по Приморскому краю, не делать ДЭГ — по крайней мере в этом сезоне».