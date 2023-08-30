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Как пройдут выборы во Владивостоке 10 сентября 2023 года

Как пройдут выборы во Владивостоке 10 сентября 2023 года

30 августа 2023, 06:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы во Владивостоке 10 сентября 2023 года
В день единого голосования Владивосток будет выбирать губернатора Приморского края. Как будут организованы выборы в сентябре 2023 года во Владивостоке — в нашем материале.

Кого выбираем?

Во второе воскресенье сентября 2023 года истекает срок полномочий губернатора Приморского края. Жители Владивостока, как и всего Приморья, в сентябре 2023 года будут избирать нового губернатора региона на последующие пять лет.

Важно! Выборы во Владивостоке будут проходить три дня — 8, 9 и 10 сентября.

На пост губернатора Приморья в 2023 году претендует 5 кандидатур. Помимо действующего главы региона Олега Кожемяко (партия «Единая Россия»), свои кандидатуры на выборы выдвинули: Инна Кошелева (ЛДПР), Кирилл Рудюк («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Денис Ковалев («Казачья партия РФ»), Александр Андони («Коммунисты России»).

КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах в сентябре 2023 года в Приморье. Самовыдвиженцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на губернаторские выборы по решению Заксобрания Приморского края.

Как проголосовать?

Проголосовать за своего кандидата в сентябре 2023 года жители Владивостока смогут только в режиме онлайн. Это значит, что нужно будет лично прийти на избирательный участок и отдать голос за одного из кандидатов. Голосовать на дому на нубернаторских выборах-2023 разрешается только по состоянию здоровья и по предварительной заявке в избирком, подача которых завершилась по истечении суток 6 сентября.

Жители Владивостока, у которых нет возможности проголосовать на выборах в сентябре 2023 года по месту постоянной регистрации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения. Это можно сделать в период с 24 июля по 4 сентября через портал «Госуслуги», территориальный ТИК или МФЦ.

Как проголосовать?Как проголосовать?
Как проголосовать?
Фото: 1MI

Избирательные участки

На губернаторских выборах в сентябре 2023 года во Владивостоке будет работать 8 территориальных избирательных комиссий (ТИК): две ТИК в Ленинском районе, две ТИК в Первореченском районе, по одной ТИК во Фрунзенском, Советском, Первомайском районах и ТИК Морская.

Свой избирательный округ можно найти на сайте Избирательной комиссии Приморского края. Здесь есть сведения об окружных избиркомах Владивостока и список кандидатов по округам.

Те же сведения можно получить на официальном сайте Центризбиркома РФ — достаточно в строке поиска вписать свой адрес регистрации. Информация о расположении избирательного участка также доступна во вкладке «Мои выборы» при авторизации на портале «Госуслуги».

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

Во Владивостоке на губернаторских выборах в сентябре 2023 года нельзя будет проголосовать онлайн в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Хотя такая возможность не исключалась. Систему электронного голосования планировалось опробовать во Владивостоке еще на выборах в сентябре 2022 года, но пока внедрение ДЭГ пришлось отложить.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Приморье пока не готово к дистанционному голосованию. Ее слова пояснил региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов:

«Си­сте­ма долж­на ра­бо­тать ста­биль­но. В тех ре­ги­о­нах, где ДЭГ слож­но ре­а­ли­зо­вать по тех­ни­че­ским при­чи­нам, где непол­ное ин­тер­нет-по­кры­тие, где не было опы­та ра­бо­ты с этим фор­ма­том, то есть не успе­ли за­ра­нее обу­чить и под­го­то­вить, нет смыс­ла, ска­жем так, му­чить лю­дей: бу­дут хаос, анар­хия, непо­ни­ма­ние, сбои и на­клад­ки. Возь­мем ва­ри­ант ДЭГ в При­мор­ском крае: где-то пло­хой Ин­тер­нет, где-то не успе­ли в пол­ной мере осво­ить­ся с „Го­сус­лу­га­ми“ и так да­лее. В та­ком слу­чае люди про­сто не бу­дут го­ло­со­вать — им по­ка­жет­ся, что это слож­но, непо­нят­но и пр. По­это­му было при­ня­то весь­ма здра­вое ре­ше­ние по ряду ре­ги­о­нов, в том чис­ле по При­мор­ско­му краю, не де­лать ДЭГ — по край­ней мере в этом се­зоне».
Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Фото: vybory.gov.ru
#Депутаты#Выборы 2022#Единый день голосования
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