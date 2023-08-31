ГК «Аква-Ресурсы» стала партнером женской волейбольной команды «Динамо-Владивосток»

Главным тренером волейбольного «Динамо-Владивосток» назначен Михаил Третьяков. Опытный наставник, работавший в клубах женской Суперлиги, а также входил в тренерский штаб женской сборной России, с которой выиграл турнир Кубок Ельцина-2009 и завоевал в 2010 году «золото» на чемпионате мира по волейболу в Японии.