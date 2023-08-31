ГК «Аква-Ресурсы» стала партнером женской волейбольной команды «Динамо-Владивосток»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
«Мы с радостью приветствуем появление женской волейбольной команды в „динамовской семье“ Владивостока. Волейбол в Приморском крае имеет славные традиции побед, наши воспитанники продолжают выступать на высоком уровне, занимая призовые места на всероссийских турнирах. Мы уверены, что выступление команды „Динамо-Владивосток“ в новом сезоне порадует болельщиков волейбола и послужит отличным примером для юных волейболистов Приморья. А наше партнерство поможет выполнить поставленные высокие задачи», — сообщил менеджер спортивных проектов Группы Компаний «Аква-Ресурсы» Евгений Стрижиченко.
«Попечительским советом „Динамо“ по инициативе председателя общества Дениса Владимировича Симонова успешно проведены переговоры и заключено партнерское соглашение с ГК „Аква-ресурсы“, что поможет команде в достижении самых высоких результатов. Отдельно хочу поблагодарить члена совета ПСО „Динамо“ Руслана Викторовича Кондратова за оказанное содействие», — сказал управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер.
Главным тренером волейбольного «Динамо-Владивосток» назначен Михаил Третьяков. Опытный наставник, работавший в клубах женской Суперлиги, а также входил в тренерский штаб женской сборной России, с которой выиграл турнир Кубок Ельцина-2009 и завоевал в 2010 году «золото» на чемпионате мира по волейболу в Японии.
«Для меня это огромная честь возглавить ВК „Динамо-Владивосток“. Передо мной стоят большие задачи, поэтому придется поработать серьезно», — говорит Михаил Третьяков.
В сезоне 2023-2024 соперниками приморской команды в группе «Сибирь» станут «Забайкалка» (Чита), «Олимп» (Новосибирская область), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Локомотив-Ангара» (Иркутск) и «Амурские тигрицы» (Хабаровск).
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