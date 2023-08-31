Как отличить родинку от меланомы: советы врача-онколога

Врач объяснил, что пациенты обычно помнят свою родинку с детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но отличается от нормальной кожи по цвету, тону, характеру и границам. Родинка имеет гладкую и округлую форму, овальную или круглую. Такое отличие является ключевым, чтобы различить родинку от опасных меланомоподобных новообразований.