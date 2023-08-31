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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 12:55

Как отличить родинку от меланомы: советы врача-онколога

31 августа 2023, 12:52
Врач-онколог Александр Братик в интервью с Pravda.Ru рассказал, какие признаки указывают на возможное превращение родинки в злокачественное новообразование.

Врач объяснил, что пациенты обычно помнят свою родинку с детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но отличается от нормальной кожи по цвету, тону, характеру и границам. Родинка имеет гладкую и округлую форму, овальную или круглую. Такое отличие является ключевым, чтобы различить родинку от опасных меланомоподобных новообразований.

Братик подчеркнул, что самые опасные опухоли — это меланомы, и только онколог-дерматолог может их распознать. Для установления точного диагноза нужно провести дерматоскопию (соскоб с поверхности).

«Клетки изучает цитолог, и на основе его выводов принимается решение о радикальном удалении таких опухолей», — пояснил врач.

Медик отметил, что родинка может превратиться в злокачественное образование под воздействием внешних агрессивных факторов.

«Если на нее попали кислоты, если на нее повлияли физические факторы, облучение или что-то еще. Обычно это происходит в старшем возрасте. Родинка меняет свой характер: появляется блеск, неравномерность, изрезанность контура и пигментация может быть разной», — перечислил врач признаки опасного превращения родинок.

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