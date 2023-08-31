zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Красочно и в рамках закона: Избирком Приморья рассказал об агитации на выборах-2023

Красочно и в рамках закона: Избирком Приморья рассказал об агитации на выборах-2023

31 августа 2023, 09:24
Фото: zr.media
Кандидаты на должность губернатора Приморского края продолжают вести агитационную кампанию. Избиратели смогут ознакомиться с программами кандидатов благодаря красочным листовкам и баннерам.

Некоторые образцы агитматериалов были продемонстрированы в четверг, 31 августа, в ходе брифинга в Избиркоме Приморья.

На данный момент в Крайизбирком кандидатами представлено 17 образцов агитпродукции. Среди них есть и наружная реклама, и печатные материалы, а также видео- и аудиоролики. Председатель Избирательной комиссии приморского края Татьяна Гладких отметила, что несмотря на довольно внушительный перечень агитационных материалов, среди них нет тех, которые каким-либо образом нарушают требования законодательства. В этом выборном сезоне все кандидаты ведут честную борьбу друг с другом.

«Кандидаты перешли к активной агитации. Мы фиксируем, что все они используют положенные им по закону бесплатные печатную площадь и эфирное время в средствах массовой информации. Нарушений в ходе агитационного периода, а также жалоб со стороны кандидатов зафиксировано не было», — подчеркнула Татьяна Гладких.

Завершится агитация в 0 часов по местному времени 8 сентября. «Дня тишины» при проведения многодневного голосования не предусмотрено.

Добавим, что часть избирателей имеет право голосовать раньше остальных — это экипажи судов, находящихся в плавании, а также жители отдаленных и труднодоступных местностей. Досрочное голосование на судовых избирательных участках уже началось в конце августа, а 3 сентября запланировано провести досрочное голосование в четырех отдаленных селах Красноармейского района Приморья. Важно отметить, что итоги голосования на таких участках будут подведены и обнародованы лишь вечером 10 сентября, когда закроются остальные избирательные участки на территории региона.

Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17