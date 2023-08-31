Красочно и в рамках закона: Избирком Приморья рассказал об агитации на выборах-2023

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Некоторые образцы агитматериалов были продемонстрированы в четверг, 31 августа, в ходе брифинга в Избиркоме Приморья.
На данный момент в Крайизбирком кандидатами представлено 17 образцов агитпродукции. Среди них есть и наружная реклама, и печатные материалы, а также видео- и аудиоролики. Председатель Избирательной комиссии приморского края Татьяна Гладких отметила, что несмотря на довольно внушительный перечень агитационных материалов, среди них нет тех, которые каким-либо образом нарушают требования законодательства. В этом выборном сезоне все кандидаты ведут честную борьбу друг с другом.
«Кандидаты перешли к активной агитации. Мы фиксируем, что все они используют положенные им по закону бесплатные печатную площадь и эфирное время в средствах массовой информации. Нарушений в ходе агитационного периода, а также жалоб со стороны кандидатов зафиксировано не было», — подчеркнула Татьяна Гладких.
Завершится агитация в 0 часов по местному времени 8 сентября. «Дня тишины» при проведения многодневного голосования не предусмотрено.
Добавим, что часть избирателей имеет право голосовать раньше остальных — это экипажи судов, находящихся в плавании, а также жители отдаленных и труднодоступных местностей. Досрочное голосование на судовых избирательных участках уже началось в конце августа, а 3 сентября запланировано провести досрочное голосование в четырех отдаленных селах Красноармейского района Приморья. Важно отметить, что итоги голосования на таких участках будут подведены и обнародованы лишь вечером 10 сентября, когда закроются остальные избирательные участки на территории региона.