Красочно и в рамках закона: Избирком Приморья рассказал об агитации на выборах-2023

На данный момент в Крайизбирком кандидатами представлено 17 образцов агитпродукции. Среди них есть и наружная реклама, и печатные материалы, а также видео- и аудиоролики. Председатель Избирательной комиссии приморского края Татьяна Гладких отметила, что несмотря на довольно внушительный перечень агитационных материалов, среди них нет тех, которые каким-либо образом нарушают требования законодательства. В этом выборном сезоне все кандидаты ведут честную борьбу друг с другом.