«Терминал Астафьева» готовит к работе первый в ДФО полностью электрический кран

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Первый на Дальнем Востоке полностью электрический кран изготовлен по индивидуальному проекту предприятия. «Терминал Астафьева» продолжает системную работу по обновлению кранового парка для обеспечения безостановочной обработки любого типа грузов.
Новый кран прибыл в Находку из Санкт-Петербурга на атомном лихтеровозе «Севморпуть». Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой без ледокольной поддержки прошло акваторию Северного морского пути. Переход из Санкт-Петербурга занял 23 дня. После выгрузки на рейде, кран был доставлен на причал «Терминала Астафьева» для дальнейшей сборки. В настоящий момент специалисты завершили монтаж кабины и электропроводки.
«Новый кран будет работать на перегрузке контейнеров. Его производительность позволяет перегружать до 30 циклов в час. Кран идеально подходит для обслуживания судов вплоть до класса post-Panamax. Все основные рабочие движения крана, такие как изменение вылета стрелы, подъем и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Это значительно снижает уровень шума и потребления топлива при работе, что напрямую влияет на экологичность наших производственных процессов», — сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов.
Важно отметить, что монтаж данного крана идет с помощью еще одного приобретенного гусеничного крана LR 1300. Регулярное приобретение новой техники, особенно для кранового парка, — это принципиальная позиция «Терминала Астафьева». Использовать в производстве самое современное и экологичное оборудование для улучшения производственных процессов порта является первостепенной задачей, поставленной руководством предприятия. Первым, в марте 2022 года, свою работу на причале в Находке начал портальный кран LPS 280. Благодаря его функционалу, сегодня АО «Терминал Астафьева» успешно решает задачу по увеличению потока контейнерных грузов в европейскую часть России.
Работы по завершению шеф-монтажа нового крана завершатся в сентябре 2023 года.