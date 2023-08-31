«Терминал Астафьева» готовит к работе первый в ДФО полностью электрический кран

Важно отметить, что монтаж данного крана идет с помощью еще одного приобретенного гусеничного крана LR 1300. Регулярное приобретение новой техники, особенно для кранового парка, — это принципиальная позиция «Терминала Астафьева». Использовать в производстве самое современное и экологичное оборудование для улучшения производственных процессов порта является первостепенной задачей, поставленной руководством предприятия. Первым, в марте 2022 года, свою работу на причале в Находке начал портальный кран LPS 280. Благодаря его функционалу, сегодня АО «Терминал Астафьева» успешно решает задачу по увеличению потока контейнерных грузов в европейскую часть России.