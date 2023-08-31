Виктор Пинский: «Рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами»

Posted 31 августа, 03:12
Published 31 августа, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
«Поздравляю своего друга и коллегу, человека, который после меня возглавил профсоюзы Приморья и достойно провел их через беспрецедентные для всех нас испытания во время пандемии. Думаю, что профсоюзы России в его лице приобрели весь опыт приморских профобъединений в борьбе за права трудящихся, возможность масштабировать самые удачные региональные кейсы. Считаю это решение Исполкома ФНПР логичным и очень рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — сказал Виктор Пинский.
Действующий депутат Государственной Думы, председатель думской Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский в настоящее время — один из заместителей председателя ФНПР. Ранее, до 2015 года, он на протяжении 10 лет возглавлял Федерацию профсоюзов Приморья.