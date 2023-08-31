Владимира Исакова назначили секретарем ФНПР

Posted 31 августа, 06:20
Published 31 августа, 06:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
«Спасибо руководству Федерации независимых профсоюзов России за доверие. Буду рад применить все мои знания и накопленный опыт теперь уже на федеральном уровне. Обещаю не забывать родное Приморье. Остаюсь на связи с руководителями отраслевых профобъединений края и всегда готов прийти на помощь в вопросах защиты интересов, работающих приморцев», — сказал Владимир Исаков.
Пост председателя Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков занимал в период с 2015-го по 2023 год. Параллельно, до октября 2021 года, руководил Комитетом по бюджету, налогам и финансам Думы г. Владивостока, а затем до мая текущего года возглавлял Комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.
Нового профлидера региона делегаты профсоюзов Приморья изберут на Отчетно-выборной конференции осенью этого года.