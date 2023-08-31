Владимира Исакова назначили секретарем ФНПР

«Спасибо руководству Федерации независимых профсоюзов России за доверие. Буду рад применить все мои знания и накопленный опыт теперь уже на федеральном уровне. Обещаю не забывать родное Приморье. Остаюсь на связи с руководителями отраслевых профобъединений края и всегда готов прийти на помощь в вопросах защиты интересов, работающих приморцев», — сказал Владимир Исаков.