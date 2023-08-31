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Posted 31 августа, 06:20

Published 31 августа, 06:20

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Владимира Исакова назначили секретарем ФНПР

Владимира Исакова назначили секретарем ФНПР

31 августа 2023, 06:20
Владимира Исакова, руководившего профсоюзами Приморья последние восемь лет, назначили Секретарем Федерации независимых профсоюзов России по правовым вопросам. Его кандидатуру утвердил исполком ФНПР 30 августа 2023.

«Спасибо руководству Федерации независимых профсоюзов России за доверие. Буду рад применить все мои знания и накопленный опыт теперь уже на федеральном уровне. Обещаю не забывать родное Приморье. Остаюсь на связи с руководителями отраслевых профобъединений края и всегда готов прийти на помощь в вопросах защиты интересов, работающих приморцев», — сказал Владимир Исаков.

Пост председателя Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков занимал в период с 2015-го по 2023 год. Параллельно, до октября 2021 года, руководил Комитетом по бюджету, налогам и финансам Думы г. Владивостока, а затем до мая текущего года возглавлял Комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.

Нового профлидера региона делегаты профсоюзов Приморья изберут на Отчетно-выборной конференции осенью этого года.

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