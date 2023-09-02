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Published Сегодня, 03:28

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Яблочки наливные: Ботанический сад похвастался цветением рябины во Владивостоке

Яблочки наливные: Ботанический сад похвастался цветением рябины во Владивостоке

2 сентября 2023, 03:28
Яблочки наливаются на рябине амурской в Ботсаду во Владивостоке. Сотрудники поспешили поделиться красивыми фотографиями цветения растения в своих соцсетях.

Рябина амурская (она же orbus amurensis или Sorbus pochuashanensis) начала давать плоды, которые по-научному так и называются — яблоками, хотя в простонародье их называют «ягодами».

«К слову, яблоко — многосемянный нераскрывающийся плод, характерный для растений из трибы (таксономический ранг) Яблоневые семейства Розовые. Такой тип плода также имеют яблоня, груша, кизильник, боярышник, айва и другие растения» — отметили специалисты Ботанического сада.

Рябину чаще всего используют зимой — именно тогда плоды становятся вкусными, кисло-сладкими. Многие люди любя добавлять ее в чай наряду с облепихой, медом и апельсином, чтобы согреться во время холодов.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Ботанический сад ДВО РАН
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