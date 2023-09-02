Яблочки наливные: Ботанический сад похвастался цветением рябины во Владивостоке

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Рябина амурская (она же orbus amurensis или Sorbus pochuashanensis) начала давать плоды, которые по-научному так и называются — яблоками, хотя в простонародье их называют «ягодами».
«К слову, яблоко — многосемянный нераскрывающийся плод, характерный для растений из трибы (таксономический ранг) Яблоневые семейства Розовые. Такой тип плода также имеют яблоня, груша, кизильник, боярышник, айва и другие растения» — отметили специалисты Ботанического сада.
Рябину чаще всего используют зимой — именно тогда плоды становятся вкусными, кисло-сладкими. Многие люди любя добавлять ее в чай наряду с облепихой, медом и апельсином, чтобы согреться во время холодов.