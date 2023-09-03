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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Niletto выступил на центральной площади Владивостока

Фестиваль «Время быть первым» прошёл во Владивостоке

3 сентября 2023, 06:26

Niletto выступил на центральной площади Владивостока

На центральной площади и Корабельной набережной Владивостока в субботу прошёл фестиваль «Время быть первым» (0+), посвящённый Дню знаний. Частью мероприятия стал «Забег первых».

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, фестиваль включал в себя множество разных мероприятий -от мастер-классов и викторин до забега первоклашек и концерта группы Niletto.

В «Забеге первых» приняли участие 1600 ребят-первоклашек, а также их родители. Все пробежали 500 метров по Корабельной набережной и получили на финише подарки и мороженое.

Затем праздник переместился на центральную площадь Владивостока, где всех гостей ждали десятки всевозможных активностей. Было весело, а у сухого фонтана — ещё и прохладно!

Вечерняя программа фестиваля началась с шоу барабанщиков «Держи удар». На главной сцене Владивостока выступили коллективы «Звонкие барабаны», «Бара-бара-бара-бан» от театра ТАН, ансамбль барабанщиц Дальрыбвтуза, афро-группа Djembe Kan, группа Catchers Groove, ансамбль корейских барабанщиков «Хё дон» (ДВФУ).

Завершился фестиваль выступлением группы Niletto. И это было очень зрелищно! Владивостокцы и гости столицы ДФО по достоинству оценили праздник — на высший балл! Пятёрка, молодцы!

— Вся команда администрации Владивостока очень постаралась сделать хороший праздник, — сказал на «Время быть первым» глава администрации Владивостока Константин Шестаков. — Каждый год мы будем стараться делать нечто подобное для того, чтобы вы знали — Владивосток это лучший город Земли.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что по всему краю прошли линейки в День знаний.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Фестиваль#Константин Шестаков
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