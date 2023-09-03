«Машину не продашь» — сотрудница таксопарка о повышении цен на услуги во Владивостоке

Чтобы получить лицензию, необходимо «навести порядок» в личных документах. У человека не должно быть непогашенной или неснятой судимости, актов о нарушении ПДД более раза в год и трех неоплаченных штрафов из ГИБДД. Водители, работающие на таксопарк, оформляют документы через него, а самозанятые могут обратиться в МФЦ или сделать электронную версию лицензии через портал «Госуслуги».