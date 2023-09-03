«Машину не продашь» — сотрудница таксопарка о повышении цен на услуги во Владивостоке

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон № 580-ФЗ. Согласно документу, каждому водителю такси необходимо получить лицензию на свою деятельность, в противном случае он не сможет работать. В теории это отразится на количестве вышедших на линию машинах и, как следствие — цене. Сотрудница таксопарка рассказала особенности системы.
В первую очередь она отметила, что заказы пассажиров выполняют сотрудники разных компаний, у которых есть своя политика и, разумеется, «прайс». Таксопарк сотрудничает с агрегаторами, благодаря им люди и вызывают машину в популярных приложениях или по телефону. Соответственно, за наличие лицензии несет ответственность агрегатор.
По словам специалиста, количество водителей на линии снизится незначительно — в конце концов, к 1 сентября многие люди озаботились вопросом и серьезно взялись за дело. С ценами все намного сложнее — из-за ажиотажа некоторые таксопарки действительно увеличили цены, поэтому люди могут неприятно удивиться ценникам.
«В течение всего августа ежедневно мы отправляли около 60-80 заявлений — это настоящий „авральный“ режим. Работали с 9 утра до поздней ночи. Водители лицензии уже получили. Наш таксопарк прейскурант не поднимал, но есть и те, кто решил увеличить прибыль, соответственно — цену за поездки. Некоторые компании не так активно оформляли лицензии», — подчеркнула девушка.
Чтобы получить лицензию, необходимо «навести порядок» в личных документах. У человека не должно быть непогашенной или неснятой судимости, актов о нарушении ПДД более раза в год и трех неоплаченных штрафов из ГИБДД. Водители, работающие на таксопарк, оформляют документы через него, а самозанятые могут обратиться в МФЦ или сделать электронную версию лицензии через портал «Госуслуги».
Также нужны фотографии машины с оракалами. Оракал — это специальные наклейки по бокам и магнитная шашечка желто-черного цвета, по которым и можно опознать такси из ряда других «гражданских» автомобилей.
«Есть загвоздка с иностранцами Не многие таксопарки готовы сажать на машину гражданина другой страны из-за высокой стоимости страховки на человека. Однако тут есть лазейка — специалисты оформляют страховку на саму машину, делают ее лицензионной — и тогда уже эмигранты могут приступить к работе», — добавила сотрудница.
«Не все собственники ТС готовы подать на лицензию. Во-первых, если на машине есть страховка — ее придется менять на „таксишную“. Это деньги — в два раза больше обычной. Также техосмотр придется проходить каждые полгода.
Во-вторых, при продаже авто могут возникнуть сложности. Если потенциальный покупать пробьет номера по новому реестру, он увидит на ней лицензию такси — аннулированную иди действующую. Во втором случае возникнет определенная волокита с бумагами. Бюрократические проволочки решать не каждому хочется.
В-третьих, лицензию могут выдать позже запланированного, конкретно сейчас получить ее нельзя Этим занимается администрация края, если быть точнее — Минтранс. Они работают в бешенном режиме из-за огромного потока заявлений и постепенно переходят на новую систему выдачи лицензий. Фото с оракалами — как раз одно из правил.
Есть вероятность, что водителей из ближнего зарубежья действительно станет меньше, цены на поездку такси взлетят до небес, и некоторые граждане решат временно пересесть на общественный транспорт — он хотя бы ходит по графику и точно следует по маршруту.
Однако бояться не стоит — как только ситуация с лицензиями устаканится, ценовая политика должна вернуться в норму.