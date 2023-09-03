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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Получается немного нечестно: Юрий Трутнев проводит рабочее совещание во Владивостоке

Получается немного нечестно: Юрий Трутнев проводит рабочее совещание во Владивостоке

3 сентября 2023, 10:45
Полпред президента по ДФО Юрий Трутнев прибыл во Владивосток и собрал совещание с профильными министрами правительства Приморского края чтобы обсудить ситуацию с тайфунами.
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ЧС

В повестке было совещания три вопроса, которые полпред определил в качестве фундаментальных: помощь пострадавшим от большой воды, предупреждение подобных ситуаций в будущем и определение мер ответственности, которые могут быть возложены на застройщиков, которые возводят жилые дома в опасных с точки зрения подтоплений, зонах.

«Получается немножечко не честно, кто-то строит дома, получает прибыль, а государство теперь должно расплачиваться. У нас возмещение ущербов сейчас на семь миллиардов рублей. Этот вопрос нужно обсудить», — сказал Юрий Трутнев.
#Общество#Приморский край#Прогнозы#Юрий Трутнев#ЧС#Олег Кожемяко
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