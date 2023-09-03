Получается немного нечестно: Юрий Трутнев проводит рабочее совещание во Владивостоке

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В повестке было совещания три вопроса, которые полпред определил в качестве фундаментальных: помощь пострадавшим от большой воды, предупреждение подобных ситуаций в будущем и определение мер ответственности, которые могут быть возложены на застройщиков, которые возводят жилые дома в опасных с точки зрения подтоплений, зонах.
«Получается немножечко не честно, кто-то строит дома, получает прибыль, а государство теперь должно расплачиваться. У нас возмещение ущербов сейчас на семь миллиардов рублей. Этот вопрос нужно обсудить», — сказал Юрий Трутнев.