Получается немного нечестно: Юрий Трутнев проводит рабочее совещание во Владивостоке

В повестке было совещания три вопроса, которые полпред определил в качестве фундаментальных: помощь пострадавшим от большой воды, предупреждение подобных ситуаций в будущем и определение мер ответственности, которые могут быть возложены на застройщиков, которые возводят жилые дома в опасных с точки зрения подтоплений, зонах.