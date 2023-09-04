Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров

Легионеллез является опасным и даже смертельным заболеванием. Осложнения могут включать острую дыхательную недостаточность, обезвоживание, поражение сердца и почек, сепсис, полиорганную недостаточность и кому. Смертность от этого заболевания составляет от 7 до 8%, а у пожилых людей или тех, у кого есть другие проблемы со здоровьем, может быть выше.