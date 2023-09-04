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Published Сегодня, 17:29

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Updated Сегодня, 17:32

Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров

4 сентября 2023, 17:29
В Польше зарегистрирован случай легионеллеза, который унес жизни уже 18 человек. Еще 157 человек находятся в госпитале в различной степени тяжести. Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактериями легионеллы.

Они могут находиться в почве и естественных водоемах, но не представляют угрозы до тех пор, пока не попадут в системы водоснабжения, где температура превышает 30-40°С. Такие системы, как джакузи и увлажнители, могут стать источниками инфекции. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Основной способ заражения — вдыхание паров или распыление обсемененной воды. Распространение от человека к человеку считается маловероятным. Но если организм имеет факторы риска, такие как курение, алкоголь, хронические заболевания легких, сахарный диабет, нарушение иммунной системы, прием определенных лекарств и возраст старше 50 лет, то вероятность развития болезни и ее тяжести значительно возрастает.

Симптомы легионеллеза могут включать повышение температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, головную боль, слабость, кашель с отделением гнойной мокроты, потерю аппетита, диарею, тошноту, рвоту и нарушение координации движений. Состояние пациента может ухудшаться с каждым днем, и в некоторых случаях может развиться пневмония и дыхательная недостаточность.

Легионеллез является опасным и даже смертельным заболеванием. Осложнения могут включать острую дыхательную недостаточность, обезвоживание, поражение сердца и почек, сепсис, полиорганную недостаточность и кому. Смертность от этого заболевания составляет от 7 до 8%, а у пожилых людей или тех, у кого есть другие проблемы со здоровьем, может быть выше.

Пока неизвестно, как именно произошло заражение в Польше. Сообщается, что проблема связана с местной системой водоснабжения. Роспотребнадзор России уверяет, что риски для России минимальны и контроль на границе с эпидемиологически неблагополучными странами очень строгий.

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