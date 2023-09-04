Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Они могут находиться в почве и естественных водоемах, но не представляют угрозы до тех пор, пока не попадут в системы водоснабжения, где температура превышает 30-40°С. Такие системы, как джакузи и увлажнители, могут стать источниками инфекции. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Основной способ заражения — вдыхание паров или распыление обсемененной воды. Распространение от человека к человеку считается маловероятным. Но если организм имеет факторы риска, такие как курение, алкоголь, хронические заболевания легких, сахарный диабет, нарушение иммунной системы, прием определенных лекарств и возраст старше 50 лет, то вероятность развития болезни и ее тяжести значительно возрастает.
Симптомы легионеллеза могут включать повышение температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, головную боль, слабость, кашель с отделением гнойной мокроты, потерю аппетита, диарею, тошноту, рвоту и нарушение координации движений. Состояние пациента может ухудшаться с каждым днем, и в некоторых случаях может развиться пневмония и дыхательная недостаточность.
Легионеллез является опасным и даже смертельным заболеванием. Осложнения могут включать острую дыхательную недостаточность, обезвоживание, поражение сердца и почек, сепсис, полиорганную недостаточность и кому. Смертность от этого заболевания составляет от 7 до 8%, а у пожилых людей или тех, у кого есть другие проблемы со здоровьем, может быть выше.
Пока неизвестно, как именно произошло заражение в Польше. Сообщается, что проблема связана с местной системой водоснабжения. Роспотребнадзор России уверяет, что риски для России минимальны и контроль на границе с эпидемиологически неблагополучными странами очень строгий.