zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Константин Шестаков завел новую традицию празднования городского Дня знаний

Константин Шестаков завел новую традицию празднования городского Дня знаний

4 сентября 2023, 03:07
Фестиваль «Время быть первым» прошел 1 сентября во Владивостоке. Новую традицию празднования городского Дня знаний поддержал мэр Владивостока Константин Шестаков.
Сюжет
МЭР

С самого утра город «гудел»: прошли забеги, мастер-классы, викторины, танцевальные и вокальные активности. Вечер открыло шоу барабанщиков «Держи удар», в котором приняли участие, афро-группа Djembe Kan, «Звонкие барабаны», группа Catchers Groove «Бара-бара-бара-бан» от театра ТАН, ансамбль барабанщиц Дальрыбвтуза, ансамбль корейских барабанщиков «Хё дон» (ДВФУ). В финале жителей столицы Приморья порадовал известный певец Niletto.

Фестиваль привлек внимание не только школьников и их родителей, но и властей. С наступившим новым учебным годом всех причастных поздравил мэр Константин Шестаков.

«Владивосток — город молодых! Мы стараемся сделать всё для того, чтобы вам в этом городе было комфортно и вы чувствовали себя счастливыми», — обратился Константин Шестаков к горожанам.

По мнению экспертов, внимание властей города к сфере образования очень важно, ведь работа не ограничивается лишь только строительством и ремонтом объектов. Команда Шестакова также занимается запуском программ по целевому обучению учителей, проводит регулярные встречи с педагогами. Подобный подход к образовательной отрасли во Владивостоке теперь стал традицией.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#МЭР#Фестиваль#Константин Шестаков#Образование#Учебный год
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17