Константин Шестаков завел новую традицию празднования городского Дня знаний

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
С самого утра город «гудел»: прошли забеги, мастер-классы, викторины, танцевальные и вокальные активности. Вечер открыло шоу барабанщиков «Держи удар», в котором приняли участие, афро-группа Djembe Kan, «Звонкие барабаны», группа Catchers Groove «Бара-бара-бара-бан» от театра ТАН, ансамбль барабанщиц Дальрыбвтуза, ансамбль корейских барабанщиков «Хё дон» (ДВФУ). В финале жителей столицы Приморья порадовал известный певец Niletto.
Фестиваль привлек внимание не только школьников и их родителей, но и властей. С наступившим новым учебным годом всех причастных поздравил мэр Константин Шестаков.
«Владивосток — город молодых! Мы стараемся сделать всё для того, чтобы вам в этом городе было комфортно и вы чувствовали себя счастливыми», — обратился Константин Шестаков к горожанам.
По мнению экспертов, внимание властей города к сфере образования очень важно, ведь работа не ограничивается лишь только строительством и ремонтом объектов. Команда Шестакова также занимается запуском программ по целевому обучению учителей, проводит регулярные встречи с педагогами. Подобный подход к образовательной отрасли во Владивостоке теперь стал традицией.