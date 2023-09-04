Константин Шестаков завел новую традицию празднования городского Дня знаний

По мнению экспертов, внимание властей города к сфере образования очень важно, ведь работа не ограничивается лишь только строительством и ремонтом объектов. Команда Шестакова также занимается запуском программ по целевому обучению учителей, проводит регулярные встречи с педагогами. Подобный подход к образовательной отрасли во Владивостоке теперь стал традицией.