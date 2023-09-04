Руслан Кондратов получил медаль «100 лет Обществу „Динамо“» во Владивостоке

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По поручению Председателя Приморского спортивного общества «Динамо» Симонова Дениса Владимировича, от имени Председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Гулевского Анатолия Николаевича медаль вручил первый заместитель председателя ПСО «Динамо» Чевризов Алексей Валентинович. Торжественная церемония вручения прошла сразу после финала «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу.
«Сегодня мы увидели отличный матч двух лучших команд „Динамо-Кубка“ Приморского края. Мы видим, как растет качество игры приморских футболистов на тех полях, что мы для них строим. И награда, которую вручили мне сегодня — это заслуга всех спортсменов. Динамо — вперед!», — поблагодарил Руслан Кондратов.
Сегодня Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером в развитии краевого профессионального и массового спорта. Благодаря совместным усилиям АО «Терминал Астафьева», Правительства Приморского края и Совета приморского спортобщества «Динамо» в 2021 году был возрожден футбольный клуб «Динамо-Владивосток». В этом году Группа Компаний «Аква-Ресурсы» стала генеральным партнером женской волейбольной команды «Динамо-Владивосток».
Не менее важным поддержке профессионального спорта являются вложения в спортивную инфраструктуру. Именно поэтому «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Благодаря новому газону последнего поколения, комфортным трибунам, инженерным коммуникациям, на нем проходят матчи профессиональных команд, разыгрываются решающие стадии «Динамо-Кубка» Приморского края. А над полем поднят флаг спортобщества «Динамо».
Реконструированный стадион является точкой притяжения жителей Находки, став домом для местного «Океана», и активно принимая городские турниры, тренировки любительских команд.
Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта. Сейчас активно идут проектировочные работы, а открыть центр планируют до конца 2023 года.