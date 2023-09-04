Руслан Кондратов получил медаль «100 лет Обществу „Динамо“» во Владивостоке

Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта. Сейчас активно идут проектировочные работы, а открыть центр планируют до конца 2023 года.