Стали известны суммы помощи Украине от стран Запада

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Уже до начала СВО украинский госбюджет имел хронический дефицит, обусловленный как военными расходами, так и потерями из-за коррупции и ослабления традиционных торговых связей с РФ. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Запланирован дефицит госбюджета Украины и на 2023 год. Он составит 1,3 трлн грн. (≈43 млрд долл.). В результате госдолг Украины уже превысил 132 млрд долл. на конец августа 2023 года (в начале года было 111 млрд долл.).
53% госбюджета расходуется на военные нужды. Для сравнения — величина дефицита госбюджета РФ в 2023 году запланирована на уровне 2,925 трлн руб. (≈30 млрд долл.). Расходы на оборону запланированы в районе 5 трлн руб. (≈17% госбюджета).
Усилившийся в 2022 году дефицит бюджета Украины был бы значительно больше, но здесь помогло финансирование со стороны зарубежных правительств (в 2023 году украинские власти ожидают поступлений на 42 млрд долл., а в 2024 г. — порядка 37 млрд долл.).
После начала СВО финансирование Украины со стороны США и других членов НАТО возросло многократно.
В период с 24.02.22 по 31.05.23 различные страны оказали помощи Украине на 165 млрд евро (≈180 млрд долл.).
Эти типы помощи делятся на: поставки продукции ВПК; финансовую помощь — именно эти средства пополняют бюджет Украины; гуманитарную помощь — финансирование беженцев и т. д.
Как видно из рисунка, самым крупным донором Украины являются США — 76,8 млрд долл., что составляет почти 50% от зарубежного финансирования.
Для сравнения — помощь США Израилю и Египту (другие самые крупные получатели средств США) за сопоставимый период 2022-23 гг. составила 8,6 и 3,3 млрд долл. соответственно.
Также её можно сравнить с американским Планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. В современных деньгах его стоимость составляла бы 150 млрд долл.
Однако в относительном выражении суммы помощи не так уж и велики.
Например, в 2023 году оборонный бюджет США запланирован в размере 1,77 трлн долл. Следовательно, для США величина финансирования Украины составляет менее 5% военного бюджета за один год или 0,33% годового ВВП.
Действительно, Украина де-факто находится на содержании стран НАТО. И абсолютные размеры этой помощи, уже перевалившей за 180 млрд долл., весьма велики (они уже превзошли траты США на послевоенный План Маршалла).
Однако в относительном выражении, если сравнить с размерами экономики стран-доноров, цифры не так уж и значительны.
Поэтому поддержка Украины может осуществляться ещё довольно длительное время, продолжительность которого будет определяться, в первую очередь, её успехами/неудачами в военном плане. В случае развития негативного для Киева сценария необходимость учитывать мнения других потенциальных получателей выделяемых Украине денег приведет к постепенному усыханию зарубежной помощи.