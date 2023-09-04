Стали известны суммы помощи Украине от стран Запада

Усилившийся в 2022 году дефицит бюджета Украины был бы значительно больше, но здесь помогло финансирование со стороны зарубежных правительств (в 2023 году украинские власти ожидают поступлений на 42 млрд долл., а в 2024 г. — порядка 37 млрд долл.).