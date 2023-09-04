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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Топ-3 бесплатных спортивных секций для детей во Владивостоке

Топ-3 бесплатных спортивных секций для детей во Владивостоке

4 сентября 2023, 08:04
Фото: Midjourney
Топ-3 бесплатных спортивных секций для детей во Владивостоке
Родители во Владивостоке могут выбрать бесплатную секцию для ребенка в системе «Навигатор». Рассказываем, на какие спортивные секции во Владивостоке открыта запись в 2023 году.
Сюжет
Дети

Бесплатные спортивные секции во Владивостоке есть в каждом районе — от шахмат до пулевой стрельбы и парусного спорта. Можно подобрать вид спорта на любой рост, возраст и комплекцию ребенка. Но нужно учитывать, что в некоторых бесплатных кружках родителям придется платить за форму и костюмы, оплачивать поездки на соревнования.

Самые популярные спортивные секции Владивостока — в Краевой школе олимпийского резерва, где работают отделения по 12 спортивным направлениям, и Дворце спорта «Юность», в котором проходит обучение по фигурному катанию, баскетболу для девочек, самбо, плаванию. Полный список муниципальных спортивных секций, куда можно записаться в 2023/2024 г., есть на сайте горадминистрации.

Также бесплатные кружки представлены и на портале Навигатор. Здесь почти три десятка спортивных секций для школьников Владивостока, но запись на 2023/2024 г. открыта не везде.

Клуб «Контур» на базе школы № 37

Клуб спортивного ориентирования работает на базе МБОУ ДО «ВГ ДДТ», занятия проводятся в школе № 37. В клуб открыт набор в 2023/2024 г. детей и подростков от 9 до 17 лет.

При обучении спортивному ориентированию ребята при помощи компаса и карты активно передвигаются по местности по спланированному маршруту. В данном виде спорта сочетаются умственные и физические нагрузки в постоянно меняющихся внешних условиях.

Основная часть занятий проходит в лесу, ребята учатся спортивному ориентированию как бегом, так и на лыжах. Члены команды имеют спортивные разряды и участвуют в соревнованиях сборной Приморского края.

Клуб находится во Владивостоке на ул. 4-я Восточной, 93, подробная информация — на официальном сайте школы № 37.

Клуб «Контур» на базе школы № 37 во ВладивостокеКлуб «Контур» на базе школы № 37 во Владивостоке
Клуб «Контур» на базе школы № 37 во Владивостоке
Фото: 1MI

Секция карате «Будь здоров» на базе МБОУ ДО «Эврика»

На занятия по карате в 2023/2024 учебном году осуществляется прием школьников от 6 до 18 лет. Ребята получают навыки общей физической подготовки, развивают двигательные качества (выносливость, гибкость, координации), знакомятся с различными видами спорта в игровой форме. Главное направление — овладение основами каратэ.

В подготовительной части занятий проводится разминка, в основной — физические упражнения с учетом возрастных особенностей. К занятиям допускаются все желающие, которые не имеют противопоказаний по физическим данным и состоянию здоровья.

Местонахождение кружка по карате во Владивостоке — ул. Вязовая, 1, подробная информация — на официальном сайте МБОУ дополнительного образования детей «Эврика».

Секция карате «Будь здоров» на базе МБОУ ДО «Эврика» во ВладивостокеСекция карате «Будь здоров» на базе МБОУ ДО «Эврика» во Владивостоке
Секция карате «Будь здоров» на базе МБОУ ДО «Эврика» во Владивостоке
Фото: 1MI

Шахматы на базе МБОУ ДО «Эврика»

Малыши от 6 до 10 лет приглашаются на занятия на 2023/2024 учебный год в шахматную секцию. Обучение игре в шахматы позволяет развить умственные способности ребенка, тренирует логику и внимательность, аналитическое и критическое мышление.

Цель программы — развитие способности самостоятельно принимать решения через обучение игре в шахматы. В спортивной секции дети учатся шахматной игре в соответствии с международными правилами FIDE, развивают умение работы со специальной литературой.

Занятия проходят в МБОУ ДО «Эврика» на ул. Вязовой, 1.

Шахматы на базе МБОУ ДО «Эврика» во ВладивостокеШахматы на базе МБОУ ДО «Эврика» во Владивостоке
Шахматы на базе МБОУ ДО «Эврика» во Владивостоке
Фото: piqsels.com
#Спорт#Владивосток#Дети
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