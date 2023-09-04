Топ-3 бесплатных спортивных секций для детей во Владивостоке

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Бесплатные спортивные секции во Владивостоке есть в каждом районе — от шахмат до пулевой стрельбы и парусного спорта. Можно подобрать вид спорта на любой рост, возраст и комплекцию ребенка. Но нужно учитывать, что в некоторых бесплатных кружках родителям придется платить за форму и костюмы, оплачивать поездки на соревнования.
Самые популярные спортивные секции Владивостока — в Краевой школе олимпийского резерва, где работают отделения по 12 спортивным направлениям, и Дворце спорта «Юность», в котором проходит обучение по фигурному катанию, баскетболу для девочек, самбо, плаванию. Полный список муниципальных спортивных секций, куда можно записаться в 2023/2024 г., есть на сайте горадминистрации.
Также бесплатные кружки представлены и на портале Навигатор. Здесь почти три десятка спортивных секций для школьников Владивостока, но запись на 2023/2024 г. открыта не везде.
Клуб спортивного ориентирования работает на базе МБОУ ДО «ВГ ДДТ», занятия проводятся в школе № 37. В клуб открыт набор в 2023/2024 г. детей и подростков от 9 до 17 лет.
При обучении спортивному ориентированию ребята при помощи компаса и карты активно передвигаются по местности по спланированному маршруту. В данном виде спорта сочетаются умственные и физические нагрузки в постоянно меняющихся внешних условиях.
Основная часть занятий проходит в лесу, ребята учатся спортивному ориентированию как бегом, так и на лыжах. Члены команды имеют спортивные разряды и участвуют в соревнованиях сборной Приморского края.
Клуб находится во Владивостоке на ул. 4-я Восточной, 93, подробная информация — на официальном сайте школы № 37.
На занятия по карате в 2023/2024 учебном году осуществляется прием школьников от 6 до 18 лет. Ребята получают навыки общей физической подготовки, развивают двигательные качества (выносливость, гибкость, координации), знакомятся с различными видами спорта в игровой форме. Главное направление — овладение основами каратэ.
В подготовительной части занятий проводится разминка, в основной — физические упражнения с учетом возрастных особенностей. К занятиям допускаются все желающие, которые не имеют противопоказаний по физическим данным и состоянию здоровья.
Местонахождение кружка по карате во Владивостоке — ул. Вязовая, 1, подробная информация — на официальном сайте МБОУ дополнительного образования детей «Эврика».
Малыши от 6 до 10 лет приглашаются на занятия на 2023/2024 учебный год в шахматную секцию. Обучение игре в шахматы позволяет развить умственные способности ребенка, тренирует логику и внимательность, аналитическое и критическое мышление.
Цель программы — развитие способности самостоятельно принимать решения через обучение игре в шахматы. В спортивной секции дети учатся шахматной игре в соответствии с международными правилами FIDE, развивают умение работы со специальной литературой.
Занятия проходят в МБОУ ДО «Эврика» на ул. Вязовой, 1.