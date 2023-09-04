Топ-3 бесплатных спортивных секций для детей во Владивостоке

Бесплатные спортивные секции во Владивостоке есть в каждом районе — от шахмат до пулевой стрельбы и парусного спорта. Можно подобрать вид спорта на любой рост, возраст и комплекцию ребенка. Но нужно учитывать, что в некоторых бесплатных кружках родителям придется платить за форму и костюмы, оплачивать поездки на соревнования.