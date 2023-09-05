Руководитель эко-организации рассказала о сортировке и переработке мусора в России

В интервью изданию RuNews24.Ru она подчеркнула, что раздельный сбор отходов требует наличия удобной и прозрачной инфраструктуры. Большинство людей готовы заниматься сортировкой, если будут доступны контейнеры для вторсырья вблизи местожительства. Они также нуждаются в информации о том, куда попадет их вторсырье после сбора и в обеспечении его переработки. На данный момент большие города имеют развитую сеть контейнеров для раздельного сбора, но в малых населенных пунктах это не всегда присутствует. Однако даже в таких местах возникают общественные инициативы, которые организуют акции по сбору вторсырья и создают услуги экотакси для его забора. Это свидетельствует о запросе общества на системные изменения со стороны государства.