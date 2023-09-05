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Posted Вчера, 17:53

Published Вчера, 17:53

Modified Вчера, 18:03

Updated Вчера, 18:03

Руководитель эко-организации рассказала о сортировке и переработке мусора в России

5 сентября 2023, 17:53
Глава экологической организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина рассказала в интервью о состоянии системы сортировки и переработки отходов в России.

В интервью изданию RuNews24.Ru она подчеркнула, что раздельный сбор отходов требует наличия удобной и прозрачной инфраструктуры. Большинство людей готовы заниматься сортировкой, если будут доступны контейнеры для вторсырья вблизи местожительства. Они также нуждаются в информации о том, куда попадет их вторсырье после сбора и в обеспечении его переработки. На данный момент большие города имеют развитую сеть контейнеров для раздельного сбора, но в малых населенных пунктах это не всегда присутствует. Однако даже в таких местах возникают общественные инициативы, которые организуют акции по сбору вторсырья и создают услуги экотакси для его забора. Это свидетельствует о запросе общества на системные изменения со стороны государства.

Татьяна Честина отметила, что многие люди не проявляют инициативы по сортировке из-за недостатка удобной инфраструктуры и недоверия. Отсутствие государственной экологической системы образования также является причиной низкого уровня осведомленности о значимости сортировки и ее организации.

Чтобы заинтересовать людей, гражданам необходимо видеть пользу и смысл в раздельном сборе отходов. Опросы показывают, что экологические проблемы все больше беспокоят людей, и проблема отходов является одной из наиболее актуальных. Поэтому важно продемонстрировать связь между сортировкой и решением экологических проблем, чтобы люди осознали важность своего вклада.

Татьяна Честина объяснила, что предприниматели не видят выгоды в переработке отходов из-за сложностей в инфраструктуре. Региональные операторы, отвечающие за обращение с отходами, не получают достаточную поддержку от государства для развития инфраструктуры. Чтобы начать получать прибыль, необходимо вложиться в инфраструктуру и провести эффективную просветительскую работу с населением, чтобы улучшить качество сортировки и получить больше вторсырья. Частные компании, готовые развивать инфраструктуру, должны договориться с региональными операторами или самостоятельно вкладываться в эту сферу. Однако, для достижения значимых результатов, необходима поддержка государства, включая массовое просвещение и вовлечение населения в систему раздельного сбора.

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