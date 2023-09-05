Жительница Китая перегрызла трос, чтобы украсть iPhone14 Plus

Она подошла к стойке, где гаджет был прочно закреплен специальным устройством. Женщина попыталась осмотреть это устройство и, убедившись, что никто не обращает на нее внимания, справилась с ним, используя свои зубы. Получив желанный iPhone14 Plus, она покинула магазин, пишет RuNews24.Ru.