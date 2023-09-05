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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Жительница Китая перегрызла трос, чтобы украсть iPhone14 Plus

5 сентября 2023, 18:06
Жительница провинции Фуцзянь в Китае была настолько заинтересована в приобретении iPhone14 Plus, что решила похитить его из магазина необычным способом.

Она подошла к стойке, где гаджет был прочно закреплен специальным устройством. Женщина попыталась осмотреть это устройство и, убедившись, что никто не обращает на нее внимания, справилась с ним, используя свои зубы. Получив желанный iPhone14 Plus, она покинула магазин, пишет RuNews24.Ru.

Через полчаса злоумышленница была задержана полицией. Все её действия были записаны камерами видеонаблюдения.

При задержании женщина призналась, что ей не хватало средств для покупки нового телефона. В качестве наказания за кражу ей был наложен штраф, равный стоимости iPhone (95 тыс. рублей).

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