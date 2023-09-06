Фондовый рынок России успешно преодолел санкционный спад

В августе 2023 года объем торгов на Мосбирже составил 127,5 трлн рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году. В первом полугодии число лиц с брокерскими счетами достигло 33 млн, а стоимость ценных бумаг в их владении выросла на 48%, составив 7,2 трлн руб. Об этом пишет RuNews24.Ru.