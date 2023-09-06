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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Фондовый рынок России успешно преодолел санкционный спад

6 сентября 2023, 17:05
После начала СВО иностранные инвесторы покинули российский фондовый рынок, а его отечественные участники сократили объемы операций из-за неопределенности. Но последние данные Мосбиржи показывают, что отечественный рынок уже преодолел спад.

В августе 2023 года объем торгов на Мосбирже составил 127,5 трлн рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году. В первом полугодии число лиц с брокерскими счетами достигло 33 млн, а стоимость ценных бумаг в их владении выросла на 48%, составив 7,2 трлн руб. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Инвесторы верят в перспективы российских акций. Основной индекс российских акций (IMOEX) увеличился с начала года на 51,5% и продолжает расти. Объемы торгов акциями также возросли и в августе составили 3,27 трлн руб. Основными участниками операций с акциями являются физические лица.

Активность на рынке облигаций также растет. В августе 2023 года объем торгов облигациями составил 1,8 трлн руб., что на 82,5% больше, чем в прошлом году. На долговом рынке увеличилось количество операций с однодневными облигациями.

Также растет активность на денежном рынке, валютном рынке и срочном рынке. Оборот денежного рынка вырос на 45%, валютного — на 63%, а срочного — в 1,9 раза.

Результаты показывают, что российский рынок ценных бумаг может развиваться даже в условиях санкций и отрезания от мировых финансов. Это подтверждают опыт Ирана и Китая, которые смогли достичь роста своих рынков в условиях санкций и конфронтации.

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