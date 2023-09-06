Фондовый рынок России успешно преодолел санкционный спад

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В августе 2023 года объем торгов на Мосбирже составил 127,5 трлн рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году. В первом полугодии число лиц с брокерскими счетами достигло 33 млн, а стоимость ценных бумаг в их владении выросла на 48%, составив 7,2 трлн руб. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Инвесторы верят в перспективы российских акций. Основной индекс российских акций (IMOEX) увеличился с начала года на 51,5% и продолжает расти. Объемы торгов акциями также возросли и в августе составили 3,27 трлн руб. Основными участниками операций с акциями являются физические лица.
Активность на рынке облигаций также растет. В августе 2023 года объем торгов облигациями составил 1,8 трлн руб., что на 82,5% больше, чем в прошлом году. На долговом рынке увеличилось количество операций с однодневными облигациями.
Также растет активность на денежном рынке, валютном рынке и срочном рынке. Оборот денежного рынка вырос на 45%, валютного — на 63%, а срочного — в 1,9 раза.
Результаты показывают, что российский рынок ценных бумаг может развиваться даже в условиях санкций и отрезания от мировых финансов. Это подтверждают опыт Ирана и Китая, которые смогли достичь роста своих рынков в условиях санкций и конфронтации.