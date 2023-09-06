Топ-10 необычных рынков мира

Четвертое место занимает рынок-раскладушка недалеко от Бангкока, Таиланд. Этот рынок существует уже более ста лет и был адаптирован под новые условия, когда построили дорогу. Отличие его от обычных азиатских рынков заключается в том, что товары размещаются на рельсах железной дороги. Каждый раз, когда приближается поезд, торговцы быстро убирают свои товары и навесы, чтобы потом вернуть все на место.