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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Топ-10 необычных рынков мира

6 сентября 2023, 17:11
Российские журналисты представили список из десяти поистине удивительных и колоритных рынков мира, которые оставляют незабываемые впечатления у путешественников.

Первое место в нашем списке занимает Фиш-маркет в Токио, Япония. Этот рыбный рынок стал одним из самых известных в мире и был создан вместо закрытого Цукидзи. Здесь не только продаются свежие и высококачественные продукты, но и проводятся рыбные аукционы, за места на которые нужно бронировать заранее. Об этом пишет ИА  RuNews24.Ru.

Второе место занимает Гранд-базар в Стамбуле, Турция. Это один из самых древних рынков мира, основанный еще в 15 веке. В результате землетрясения в 19 веке торговые площади были полностью перестроены. Сейчас этот рынок состоит из 4 тысяч магазинов и павильонов, а также 66 улиц. Здесь можно найти все: украшения, посуду, пряности, ткани, одежду, косметику.

Третье место занимает рынок ведьм в Боливии, Южная Америка. На этом рынке продаются предметы, используемые для магических ритуалов, такие как амулеты, зелья, шкуры животных, лапки лягушек, засушенные насекомые. Продавцами являются местные колдуны, шаманы и ведьмы.

Четвертое место занимает рынок-раскладушка недалеко от Бангкока, Таиланд. Этот рынок существует уже более ста лет и был адаптирован под новые условия, когда построили дорогу. Отличие его от обычных азиатских рынков заключается в том, что товары размещаются на рельсах железной дороги. Каждый раз, когда приближается поезд, торговцы быстро убирают свои товары и навесы, чтобы потом вернуть все на место.

Пятое место занимает плавучий цветочный рынок в Амстердаме, Нидерланды. Это уникальный рынок, который специализируется на продаже цветов. Палатки расположены на плавучих биржах прямо в воде канала Сингел. Закрепленные на месте биржи не мешают торговцам работать и предоставлять своим клиентам широкий выбор разнообразных цветов и растений.

Шестое место — Темпл-стрит в Гонконге, который оживает только ночью. В течение дня он выглядит как обычная улица, однако с наступлением вечера здесь появляются палатки торговцев. На этом рынке преобладают товары для мужчин, и он стал известен благодаря фильмам, где происходят захватывающие боевые сцены.

На седьмом месте — рынок Ричмонд в Канаде. Он уже два десятилетия привлекает внимание местных жителей и туристов. Здесь можно найти множество точек быстрого питания с разными видами кухни, что делает его идеальным местом для любителей вкусно и недорого поесть.

Восьмое место — рынок Шилинь в Тайбэе, Тайвань. Он является одним из самых известных и доступных рынков в мире. Здесь можно приобрести практически все, в особенности хэнд-мейд товары, которые очень ценятся. Переходы на этом рынке напоминают лабиринт, и это может запутать новичков. Кроме того, здесь можно попробовать много экзотических блюд, включая устричный омлет.

Девятое место: рынок в Марракеше, Марокко. Здесь можно не только купить товары, но и насладиться различными развлечениями, от гадания от гадалки до живой музыки, выступлений заклинателя змей и временных татуировок хной. Особый шарм придают ему разнообразные ткани, украшения и национальная посуда — все, что можно найти на любом другом восточном рынке.

Десятое место — рынок специй в Дубае, ОАЭ. Он расположен на известном курорте и наполнен восточными ароматами. Здесь можно найти разнообразные пряности, такие как куркума, тмин, корица, мускатный орех и сухофрукты — истинное «золото Востока». Также есть традиция торговаться с продавцами на этом рынке.

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