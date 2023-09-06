Японский автопром «загибается» без покупателей из Приморья

Не так давно в силу вступили санкции против РФ, которые в том числе коснулись и Приморья. Японцы запретили ввоз некоторых своих автомобилей на территорию нашего государства. Но вот так сюрприз — без покупателей из края и России цены на поддержанные автомобили стали падать.

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