zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Японский автопром «загибается» без покупателей из Приморья

Японский автопром «загибается» без покупателей из Приморья

6 сентября 2023, 09:36
Не так давно в силу вступили санкции против РФ, которые в том числе коснулись и Приморья. Японцы запретили ввоз некоторых своих автомобилей на территорию нашего государства. Но вот так сюрприз — без покупателей из края и России цены на поддержанные автомобили стали падать.

9 августа стало трудным днём для всех водителей Приморья, ведь именно тогда официально вступили в силу дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из Японии в Россию. Санкции коснулись машин с объемом двигателя более 1,9л и гибридов.

А ведь никто так не любил и не славил японский автопром в РФ, как жители Приморского края.

RAV4, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Alphard, Harrier, Crown, Camry, Lexus RX и NX, а также гибридные Prius и C-HR — все эти машины можно встретить в регионе практически на каждом шагу, что и говорит о их популярности здесь.

Поддержанные автомобили из Японии стали в Приморье настоящим «маст-хэвом». Но, увы, как и все хорошее, любовь между жителями края и японским автопромом пришлось прекратить.

Вот только японцы никак не ожидали, что наступят на собственные грабли. Но так оно и вышло.

Компания USS, специализирующаяся на аукционах автомобилей с пробегом, сообщила, что в Японии цены на автомобили с пробегом падают уже в течение второго месяца подряд.

Исходя из статистики, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила чуть более 1 миллиона иен (около 6,8 тысяч долларов), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Местные наблюдатели отметили, что цены, вероятно, будут снижаться и дальше — это только начало.

И всё почему? А потому что покупатели японских автомобилей из Приморья и всей России составляли не малую часть клиентской базы японского автопрома. Выходит, что Япония навредила сама себе.

Даже их местные СМИ отмечают, что тенденция на снижение цен, вероятно, связана со вступлением в силу 9 августа дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию. Об этом написали в газете Nikkei.

Видимо, Японии придётся искать клиентов в других странах, либо же пересматривать свой запрет.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что машин популярных марок становится меньше на авторынках Приморья — все из-за японского запрета.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Автомобили#Машины
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17