Японский автопром «загибается» без покупателей из Приморья

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
9 августа стало трудным днём для всех водителей Приморья, ведь именно тогда официально вступили в силу дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из Японии в Россию. Санкции коснулись машин с объемом двигателя более 1,9л и гибридов.
А ведь никто так не любил и не славил японский автопром в РФ, как жители Приморского края.
RAV4, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Alphard, Harrier, Crown, Camry, Lexus RX и NX, а также гибридные Prius и C-HR — все эти машины можно встретить в регионе практически на каждом шагу, что и говорит о их популярности здесь.
Поддержанные автомобили из Японии стали в Приморье настоящим «маст-хэвом». Но, увы, как и все хорошее, любовь между жителями края и японским автопромом пришлось прекратить.
Вот только японцы никак не ожидали, что наступят на собственные грабли. Но так оно и вышло.
Компания USS, специализирующаяся на аукционах автомобилей с пробегом, сообщила, что в Японии цены на автомобили с пробегом падают уже в течение второго месяца подряд.
Исходя из статистики, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила чуть более 1 миллиона иен (около 6,8 тысяч долларов), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Местные наблюдатели отметили, что цены, вероятно, будут снижаться и дальше — это только начало.
И всё почему? А потому что покупатели японских автомобилей из Приморья и всей России составляли не малую часть клиентской базы японского автопрома. Выходит, что Япония навредила сама себе.
Даже их местные СМИ отмечают, что тенденция на снижение цен, вероятно, связана со вступлением в силу 9 августа дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию. Об этом написали в газете Nikkei.
Видимо, Японии придётся искать клиентов в других странах, либо же пересматривать свой запрет.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что машин популярных марок становится меньше на авторынках Приморья — все из-за японского запрета.