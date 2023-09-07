До выборов главы Приморья остался день: регион готов к голосованию

«Изначально мы опасались, что у людей на передовой совершенно другие задачи, что избирательная кампания может показаться им чем-то избыточным. Однако ребята с удивительным настроем взялись за дело и организовали участки таким образом, что любо-дорого посмотреть», — поделилась Татьяна Гладких.