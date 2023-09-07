До выборов главы Приморья остался день: регион готов к голосованию

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Председатель избирательной комиссии края Татьяна Гладких рассказала, что завтра в 8 утра свои двери откроют 1279 избирательных участков по всему региону. Туда уже доставлены бюллетени, которые теперь круглосуточно находятся под охраной.
Во всех территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения, а в 1257 участковых избирательных комиссиях установлены устройства видеофиксации, в «поле зрения» которых находятся места хранения бюллетеней для голосования.
Татьяна Гладких отметила, что несмотря на прошедшие сильные ливни и прибытие «большой воды» в некоторых муниципалитетах, голосование на этих территориях пройдёт в штатном режиме, как и планировалось — 8, 9 и 10 сентября.
Стоит отметить, что на выборах-2023 голосование на выборах губернатора Приморского края впервые пройдет в течение трех дней. Несомненно, это дополнительная нагрузка на избирательные комиссии региона, однако, как отметила Татьяна Гладких, процесс голосования будет организован на высочайшем уровне.
«Комиссии сделали всё, чтобы каждый, кто считает для себя возможным прийти на участок, имел максимальный спектр возможностей для голосования. Задача комиссии — создать самые комфортные условия», — добавила председатель Крайизбиркома.
Татьяна Гладких также рассказала, что в числе первых, кто уже успел отдать свой голос, оказались приморцы, находящиеся в зоне проведения СВО. Военнослужащие, медработники, волонтёры и добровольцы смогли реализовать своё конституционное право благодаря нововведениям в законодательстве, которые позволили образовать избирательные участки в новых и приграничных регионах России.
Всего, по словам председателя Крайизбиркома, было образовано 20 экстерриториальных участков.
«Изначально мы опасались, что у людей на передовой совершенно другие задачи, что избирательная кампания может показаться им чем-то избыточным. Однако ребята с удивительным настроем взялись за дело и организовали участки таким образом, что любо-дорого посмотреть», — поделилась Татьяна Гладких.
Напомним, что выборы губернатора Приморского края пройдут во всех муниципалитетах региона. Избирательные участки будут открыты с 8 по 10 сентября с 8 утра.