ГК «Аква-Ресурсы» последовательно развивает футбольную инфраструктуру в Приморье

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Глава Чугуевского района Роман Деменев отметил, что в ходе реконструкции на поле уложат искусственный газон и установят освещение.
«Футбол очень любят в Чугуевке. Тем более, что буквально только что наша команда „Уссури“ выиграла „Динамо-Кубок“ Приморского края. Уверен, что это послужит отличным стимулом для детей лучше и больше тренироваться. Поэтому мы обратились к Олегу Николаевичу Кожемяко, у которого развитие массового спорта является одним из приоритетов в работе. Он, в свою очередь, привлек многолетних партнеров Правительства Приморского края в развитии спорта, которые последовательно развивают футбол, Группу Компаний „Аква-Ресурсы“. Они откликнулись и предложили реконструировать наше мини-футбольное поле, установить на нем освещение — сделать его безопасным и комфортным. Это позволит использовать поле для тренировок и игр будущих футболистов Чугуевки еще больше времени», — сообщил Роман Деменев.
Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко, в настоящий момент на поле проведены работы по подготовке земляного основания, которое позволит газону уверенно выдерживать осадки. И сейчас рабочие завершают укладку искусственного газона. Шеф-монтаж осуществляют специалисты, проведшие работы по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» в Находке.
Как отметил глава федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, в этом году в розыгрыше «Динамо-Кубка» принимало участие сразу две команды из «Чугуевки».
«При этом „Уссури“ — выиграли почетный трофей, а „Восток“ — дошли до полуфинала. В Чугуевке в футбол играют еще три любительские команды. Плюс — учащиеся детско-юношеской спортивной школы. Поэтому эта площадка точно будет пользоваться большой популярностью. А со стороны краевой федерации есть планы проводить здесь турниры по малоформатному футболу», — добавил Сергей Вязов.
Сегодня Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером в развитии краевого профессионального и массового спорта. Благодаря совместным усилиям АО «Терминал Астафьева», Правительства Приморского края и Совета приморского спортобщества «Динамо» в 2021 году был возрожден футбольный клуб «Динамо-Владивосток». В этом году Группа Компаний «Аква-Ресурсы» стала генеральным партнером женской волейбольной команды «Динамо-Владивосток».
Не менее важным поддержке профессионального спорта являются вложения в спортивную инфраструктуру. Именно поэтому «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта.