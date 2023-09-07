ГК «Аква-Ресурсы» последовательно развивает футбольную инфраструктуру в Приморье

Не менее важным поддержке профессионального спорта являются вложения в спортивную инфраструктуру. Именно поэтому «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта.