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«Союзмультфильм»: восприятие у детей изменилось

7 сентября 2023, 19:08
Представителями медиахолдинга «Союзмультфильм» дали ответ на вопрос о том, почему студия решила изменить форматы своих мультфильмов и отказаться от старого стиля советской рисовки, который так полюбился зрителям.

Для жителей постсоветского пространства «Союзмультфильм» является символом качества в анимации. Все знают о культовых персонажах студии, таких как Волк и Заяц, кот Матроскин, почтальон Печкин, Винни-Пух и кот Леопольд. Однако студия не стоит на месте и обновляет дизайн своих старых героев для онлайн-платформ.

Представители «Союзмультфильма» в интервью RuNews24.ru объяснили, что изменения происходят из-за быстрого развития современных технологий и изменений в потребностях зрителей. В прошлом были только телевизоры и кинотеатры, а сейчас мы имеем доступ к различным онлайн-платформам: YouTube и Rutube. Соответственно, спрос на видеоконтент значительно вырос. Сейчас студия выпускает гораздо больше сериалов и создает более 300 серий в год, чтобы удовлетворить этот спрос.

Команда «Союзмультфильма» отметила, что мультфильмы должны быть актуальными для детей. Нужно найти баланс и говорить с детьми на их языке. В настоящее время большинство новых проектов студии ориентировано на дошкольный возраст, но они также планируют расширяться и в подростковую нишу.

Представители медиахолдинга также отметили, что медиаязык изменился со временем. Старые мультфильмы уже не так понятны для современных детей, потому что мир технологий и профессий изменился. Например, детям сложно объяснить, что такое телефонная будка или кто такой почтальон. Поэтому студия обновляет свои мультфильмы, чтобы быть на одной волне с современными детьми и показывать им актуальный мир.

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