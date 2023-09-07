«Союзмультфильм»: восприятие у детей изменилось

Представители медиахолдинга также отметили, что медиаязык изменился со временем. Старые мультфильмы уже не так понятны для современных детей, потому что мир технологий и профессий изменился. Например, детям сложно объяснить, что такое телефонная будка или кто такой почтальон. Поэтому студия обновляет свои мультфильмы, чтобы быть на одной волне с современными детьми и показывать им актуальный мир.