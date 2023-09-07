В «Союзмультфильме» рассказали, почему критикуют перезапущенные мультфильмы

В мировой индустрии герои и вселенные часто меняются, анимация развивается. Некоторые персонажи — удачные, некоторые — нет, но таков процесс жизни героя. Например, Дональду Даку уже 90 лет, и он все еще выглядит по-новому. Если сравнить его с первыми появлениями в начале века, то можно заметить большие изменения.