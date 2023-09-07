zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

В «Союзмультфильме» рассказали, почему критикуют перезапущенные мультфильмы

7 сентября 2023, 18:53
В медиа-холдинге «Союзмультфильм» рассказали, что перезапуск мультфильмов — это обычное явление в индустрии. В Советское время люди смотрели только советскую анимацию и поэтому сильно привязались к ней эмоционально. Поэтому в России любой перезапуск вызывает негативную реакцию.

В мировой индустрии герои и вселенные часто меняются, анимация развивается. Некоторые персонажи — удачные, некоторые — нет, но таков процесс жизни героя. Например, Дональду Даку уже 90 лет, и он все еще выглядит по-новому. Если сравнить его с первыми появлениями в начале века, то можно заметить большие изменения.

Взрослые очень сильно связывают героев «Союзмультфильма» с детством, поэтому изменение визуала и дизайна героев вызывает у них отрицательные эмоции. А дети смотрят мультфильмы с удовольствием, отметили представители студии в интервью RuNews24.ru.

Однако со временем проекты, которые сменили свой стиль и получили новых героев, стали популярными. Например, «Простоквашино» входит в топ три наиболее просматриваемых проектов.

Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17