В «Союзмультфильме» рассказали, почему критикуют перезапущенные мультфильмы

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
В мировой индустрии герои и вселенные часто меняются, анимация развивается. Некоторые персонажи — удачные, некоторые — нет, но таков процесс жизни героя. Например, Дональду Даку уже 90 лет, и он все еще выглядит по-новому. Если сравнить его с первыми появлениями в начале века, то можно заметить большие изменения.
Взрослые очень сильно связывают героев «Союзмультфильма» с детством, поэтому изменение визуала и дизайна героев вызывает у них отрицательные эмоции. А дети смотрят мультфильмы с удовольствием, отметили представители студии в интервью RuNews24.ru.
Однако со временем проекты, которые сменили свой стиль и получили новых героев, стали популярными. Например, «Простоквашино» входит в топ три наиболее просматриваемых проектов.