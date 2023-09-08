В Приморье жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» приступило к работе

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Всего неделя остается до конца приема работ на конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА». В настоящий момент участники прислали около 100 работ — яркие, веселые, креативные ролики про лето в Приморском крае и мороженое «Урса».
Победителей ждут крутые призы — ноутбуки, планшеты Huawei и наборы блогеров.
Чтобы не пропустить ни одной работы, члены жюри видеоконкурса уже приступили к работе. Директор филиала «ГТРК „Владивосток“ Евгений Оленев, входящий в конкурсную комиссию, отметил, прежде всего, креативность участников.
«Меня порадовал большой ажиотаж участников, это десятки видеороликов. Мы уже начали их внимательно отсматривать — что-то нравится, что-то очень нравится. Как у члена жюри, главный критерий для меня, конечно, нестандартный подход, нестандартное место съемки, применение технических подходов. Что для молодежи, блогеров, инфлюенсеров очень важно. В этом победителям помогут и призы от Фабрики мороженого „Урса“. От себя лично и конкурсной комиссии я желаю победы всем участникам. Главное, что все участники точно получили удовольствие, снимая ролики с замечательным мороженым», — поделился Евгений Оленев.
Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» продлен до 15 сентября. В состав жюри войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Специальным призом зрительского голосования на сайте Фабрики мороженого «Урса» станет телескоп. Торжественная церемония награждения пройдет 22 сентября.
По правилам участия нужно снять видео и смонтировать его, подписаться на официальное сообщество Владивостокской Фабрики Мороженого УРСА в «Вконтакте» (12+) по адресу: https://vk.com/ursa_morozhenoe и загрузить видео в «Вконтакте» с хэштегами номинации, а также с отметкой @ursa_morozhenoe.