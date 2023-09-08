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В Приморье жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» приступило к работе

В Приморье жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» приступило к работе

8 сентября 2023, 02:00
Фото: Фото предоставлено пресс-служба Фабрики мороженого УРСА
Во Владивостоке заканчивается прием работ на конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой». Члены жюри отмечают нестандартные подходы к съемкам практически у всех участников.
Сюжет
Конкурс

Всего неделя остается до конца приема работ на конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА». В настоящий момент участники прислали около 100 работ — яркие, веселые, креативные ролики про лето в Приморском крае и мороженое «Урса».

Видео: Фабрика мороженого "Урса"
Видео: Фабрика мороженого "Урса"
Видео: Фабрика мороженого "Урса"
Видео: Фабрика мороженого "Урса"
Видео: Фабрика мороженого "Урса"

Победителей ждут крутые призы — ноутбуки, планшеты Huawei и наборы блогеров.

Чтобы не пропустить ни одной работы, члены жюри видеоконкурса уже приступили к работе. Директор филиала «ГТРК „Владивосток“ Евгений Оленев, входящий в конкурсную комиссию, отметил, прежде всего, креативность участников.

«Меня порадовал большой ажиотаж участников, это десятки видеороликов. Мы уже начали их внимательно отсматривать — что-то нравится, что-то очень нравится. Как у члена жюри, главный критерий для меня, конечно, нестандартный подход, нестандартное место съемки, применение технических подходов. Что для молодежи, блогеров, инфлюенсеров очень важно. В этом победителям помогут и призы от Фабрики мороженого „Урса“. От себя лично и конкурсной комиссии я желаю победы всем участникам. Главное, что все участники точно получили удовольствие, снимая ролики с замечательным мороженым», — поделился Евгений Оленев.

Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» продлен до 15 сентября. В состав жюри войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Специальным призом зрительского голосования на сайте Фабрики мороженого «Урса» станет телескоп. Торжественная церемония награждения пройдет 22 сентября.

По правилам участия нужно снять видео и смонтировать его, подписаться на официальное сообщество Владивостокской Фабрики Мороженого УРСА в «Вконтакте» (12+) по адресу: https://vk.com/ursa_morozhenoe и загрузить видео в «Вконтакте» с хэштегами номинации, а также с отметкой @ursa_morozhenoe.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Конкурс#Призы#Блогеры
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