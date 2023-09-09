Британка побила рекорд, подав на развод через день после свадьбы

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
До свадьбы невеста просила жениха не делать глупых шуток, особенно с тортом. Она рассказала ему, что в юности получила ранение от куска торта, который ей бросила мама. Будущая жена предупредила, что подобная шутка означает для нее окончание отношений. Об этом сообщает RuNews24.Ru. со ссылкой на издание Mirror.
Жених услышал историю, но не о конца понял серьезность сказанного. На самом празднике он взял кусок торта и бросил его в невесту. Ее платье было испорчено. Молодая женщина ушла, не произнеся ни слова.
Ее не удалось убедить вернуться. На следующее утро она объявила своему мужу о разводе. Возник скандал, в котором молодой человек обвинил свою избранницу в отсутствии чувства юмора.