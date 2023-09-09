zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Британка побила рекорд, подав на развод через день после свадьбы

9 сентября 2023, 16:21
В Великобритании молодая женщина подала на развод всего через сутки после свадьбы. Причиной такого решения стал неудачный розыгрыш, который устроил ее новый муж во время торжества.

До свадьбы невеста просила жениха не делать глупых шуток, особенно с тортом. Она рассказала ему, что в юности получила ранение от куска торта, который ей бросила мама. Будущая жена предупредила, что подобная шутка означает для нее окончание отношений. Об этом сообщает RuNews24.Ru. со ссылкой на издание Mirror.

Жених услышал историю, но не о конца понял серьезность сказанного. На самом празднике он взял кусок торта и бросил его в невесту. Ее платье было испорчено. Молодая женщина ушла, не произнеся ни слова.

Ее не удалось убедить вернуться. На следующее утро она объявила своему мужу о разводе. Возник скандал, в котором молодой человек обвинил свою избранницу в отсутствии чувства юмора.

Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17