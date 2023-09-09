Британка побила рекорд, подав на развод через день после свадьбы

До свадьбы невеста просила жениха не делать глупых шуток, особенно с тортом. Она рассказала ему, что в юности получила ранение от куска торта, который ей бросила мама. Будущая жена предупредила, что подобная шутка означает для нее окончание отношений. Об этом сообщает RuNews24.Ru. со ссылкой на издание Mirror.