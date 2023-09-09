ТОП-5 районов Приморья по явке на второй день голосования на выборах губернатора

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Лидерство по явке среди муниципалитетов на 15:00 второго дня в голосовании за губернатора Приморского края сохраняет Большой Камень — 44,80 процента. Не сильно отстают Дальнереченский район и Шкотовский округ, набравшие 40,65 и 38,12 процента соответственно.
Самая низкая явка во второй день выборов оказалась в Артеме и Октябрьском округе: 38 процентов и 37,17 процента.
Вчера, в общем, явка избирателей составила 18,51 процента, или около 265 тысяч человек. Сегодня же это число выросло и составило уже 26,74 процента, или около 382 тысяч человек.
Напоминаем, что голосование на выборах губернатора Приморья продлится три дня: 8, 9 и 10 сентября. В крае открылось 1279 участков для голосования.