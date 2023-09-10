Международный шахматный турнир с участием российских спортсменов прошёл в Китае

Posted Сегодня, 23:00
Published Сегодня, 23:00
Modified Сегодня, 23:00
Updated Сегодня, 23:00
С поздравительным словом к участникам турнира — от имени знаменитого международного гроссмейстера, 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Карпова обратился его помощник Владимир Соколов — вице-президент фонда «100 лет СССР», вице-президент Московской ассоциации предпринимателей (глава комитета по тяжёлому машиностроению и промышленности), руководитель департамента международных отношений Дмитровского металлургического комбината, входящего в холдинг «БлэкХос».
«Уважаемые друзья! Российская делегация из Москвы сердечно приветствует участников и организаторов 5-го открытого международного турнира по шахматам среди молодежи Китая „Кубок Бойи“! Этот турнир является значимым событием в мире шахмат, где юные таланты смогут продемонстрировать свои навыки и стратегическую мысль.
Шахматы — это уникальное сочетание интеллектуальной борьбы и спортивной состязательности. Они объединяют людей разных культур и национальностей вокруг общего увлечения. Мы верим, что этот турнир станет отличной площадкой для обмена опытом, укрепления дружеских связей и повышения профессионального уровня всех участников.
Желаем всем юным шахматистам ясных мыслей, точных ходов и удачи в каждом матче. Пусть ваша игра будет воплощением мастерства и творчества!
Благодарим организаторов за их тщательную подготовку и предоставление возможности молодым шахматистам проявить свой потенциал. Пусть 5-й открытый международный турнир «Кубок Бойи» станет ярким и запоминающимся событием в мире шахмат и оставит незабываемые впечатления у всех участников!», — говорится в обращении.
Российская делегация, в состав которой входили также Константин Мозоль, инвестор холдинга «БлэкХос», и Всеволод Соколов, главный инженер, конструктор «Дмитровского металлургического комбината», приняла участие в турнире, однако, как отметил Владимир Соколов, эта поездка в Харбин имела куда большее значение, особенно — с точки зрения развития сотрудничества между шахматной общественностью КНР и России.
Представитель китайской корпорации Jin Chen — Нина Чжун организовывала на протяжении всего времени взаимодействие российской и китайской делегаций.
И сам турнир, и участие в нём российской делегации, и все, связанные с «Кубком Бойи» нюансы освещали СМИ Харбина, подчёркивая, что харбинский путь развития шахмат высоко оценили чемпионы мира.
— В России не так давно была выпущена — под эгидой Русской шахматной школы Анатолия Карпова, возглавляемой Владимиром Соколовым, — серия марок и конвертов «Шахматы Карпова». В том числе там был изображён знаменитый Ледовый город Бинчэн, каждый год выстраиваемый на одной из самых крупных площадей Харбина, — рассказал Владимир Соколов. — Это было сделано для того, чтобы отметить огромный вклад Харбина в развитие шахматной программы в мире. Нечасто плоды спортивного развития города выпускаются в виде почтовых марок по всему миру.
14 августа члены российской делегации — в том числе помощник короля шахмат Анатолия Карпова Владимир Соколов — выполняя поручение 12-го чемпиона мира по шахматам, посетили Харбинский дворец молодёжи, где расположена Харбинская молодёжная база шахматного обмена с Россией. Они вручили Хоу Цяну, исполнительному вице-председателю городской шахматной ассоциации, главному тренеру базы и международному гроссмейстеру, автограф Анатолия Карпова.
— И разумеется, я привёз с собой недавно выпущенные по всему миру памятные марки и конверты «Шахматы Карпова», в том числе памятную марку и конверт с фотографией президента Шахматной ассоциации города Хоу Цинхуа, где он запечатлён на тематической шахматной площади в Харбине в апреле этого года, — сказал Владимир Соколов.
Можно сказать, что Харбин в последние годы стал настоящим центром развития шахмат и шахматной мысли в Китайской Народной Республике. Этот удивительный вид спорта, сочетающий в себе и мудрость, и холодный расчёт, и горячее сердце, становится всё более популярным в Поднебесной.
Владимир Соколов отметил: в последние годы благодаря усилиям городской шахматной ассоциации шахматы этот древний интеллектуальный вид спорта в Харбине получил значительное развитие. Менее чем за три года с момента своего создания Харбинская шахматная ассоциация предприняла ряд новаторских попыток в популяризации шахмат. Например, на Центральном проспекте города и в парке имени Сталина появились гигантские шахматные фигуры. Было проведено множество шахматных турниров, причём, что важно отметить, места проведения выбирались такие, где всегда много людей, — торговые центры, например. Публика могла не только понаблюдать за ходом игры, но и узнать о том, что такое шахматы, получить новую информацию. Также в городе активно велось строительство шахматных скверов. Словом, было сделано немало для внедрения шахмат в жизнь общества.
— Должен заметить, что городская шахматная ассоциация Харбина смогла найти нестандартные, уникальные, очень интересные способы популяризации шахмат, — отметил Владимир Соколов. — В итоге вполне ощутимо в городе повышение интереса к этому виду спорта, мало того — опыт ассоциации стали перенимать в других городах Китая, где живут любители шахмат и существуют шахматные сообщества.
Также помощник Анатолия Карпова отметил, что Анатолий Евгеньевич высоко ценит усилия, приложенные Харбинской шахматной ассоциацией для развития проекта.
— Мы будем рады продолжить обмен опытом с ассоциацией, чтобы этот вид спорта, полный мудрости и в то же время остающийся всегда современным, а теперь ещё становящийся и чрезвычайно модным по всему миру — и особенно в Китае, продолжал активно развиваться в Харбине, чтобы перспективы шахматного сообщества города были поистине сияющими, — сказал Владимир Соколов.
Он пообещал, что преподаватели Шахматной школы имени Анатолия Карпова будут тесно сотрудничать и глубоко и всесторонне обмениваться опытом с Харбинской шахматной ассоциацией. По словам Владимира Соколова, это будет способствовать дальнейшему повышению уровня шахматистов и тренеров в Харбине.
А ещё Владимир Соколов и российские гости турнира «Кубок Бойи» стали почётными гостями на церемонии официального открытия замечательного места, в котором собираются любители шахмат со всего города, — «Шахматного бара». Он расположен на 7-м этаже торгового центра Qunli Yuanda. Центр был построен Городской шахматной ассоциацией. «Шахматный бар» работал в тестовом режиме, но при этом уже успел завоевать огромную популярность. Во время церемонии открытия члены российской делегации перерезали ленточку. Тем самым ознаменовав официальное начало работы «Шахматного бара».
Исполнительный вице-президент городской шахматной ассоциации Хоу Цян с большой благодарностью принял подарки от Владимира Соколова и Анатолия Карпова и выслушал слова поздравлений в связи с большими достижениями возглавляемой им организации.
Он отметил, что Россия, как сверхдержава в области шахмат, долгое время занимала монопольное положение развитии шахмат по всему миру, но теперь у неё есть немало сподвижников в Китае.
— Нам очень лестно и приятно, что достижения Харбина в развитии шахмат были признаны и высоко оценены Анатолием Карповым, чемпионом мира из России, что является большим стимулом для шахматистов Ледового городка, — сказал он.
В будущем городская шахматная ассоциация Харбина, заверил Хоу Цян, будет уделять больше внимания развитию шахматной культуры в городе, проводить мероприятия по обмену шахматной культурой и искусством, чтобы больше людей оценили очарование шахмат и заинтересовались этим уникальным видом спорта.
— Мы будем двигаться вверх и достигать высот, — сказал Хоу Цян.