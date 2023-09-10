Международный шахматный турнир с участием российских спортсменов прошёл в Китае

Владимир Соколов отметил: в последние годы благодаря усилиям городской шахматной ассоциации шахматы этот древний интеллектуальный вид спорта в Харбине получил значительное развитие. Менее чем за три года с момента своего создания Харбинская шахматная ассоциация предприняла ряд новаторских попыток в популяризации шахмат. Например, на Центральном проспекте города и в парке имени Сталина появились гигантские шахматные фигуры. Было проведено множество шахматных турниров, причём, что важно отметить, места проведения выбирались такие, где всегда много людей, — торговые центры, например. Публика могла не только понаблюдать за ходом игры, но и узнать о том, что такое шахматы, получить новую информацию. Также в городе активно велось строительство шахматных скверов. Словом, было сделано немало для внедрения шахмат в жизнь общества.