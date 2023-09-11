МСП-поставщики из регионов ДФО подписали с госкомпаниями контракты на 126 млрд рублей

В этом году закупки крупнейшими заказчиками у МСП-поставщиков Дальнего Востока по сравнению с первыми 8 месяцами 2022 года увеличились на 325 миллионов рублей, превысив показатель в 126,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет vostokmedia.com.