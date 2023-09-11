МСП-поставщики из регионов ДФО подписали с госкомпаниями контракты на 126 млрд рублей

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В этом году закупки крупнейшими заказчиками у МСП-поставщиков Дальнего Востока по сравнению с первыми 8 месяцами 2022 года увеличились на 325 миллионов рублей, превысив показатель в 126,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет vostokmedia.com.
Глава КМСП рассказал, что с 2022 года квота закупок в 25% у малых и средних предприятий распространяется на всех заказчиков. Это обеспечивает дополнительный рынок сбыта для МСП-поставщиков, в том числе с Дальнего Востока.
«Также новые возможности по увеличению сбыта продукции создаются благодаря программам „выращивания“. Они способствуют потенциальному участию в закупках госкомпаний, а также предоставляют возможность малому и среднему бизнесу заключать долгосрочные „офсетные“ договоры с госкомпаниями», — сказал Александр Исаевич.
На сегодня утверждены пятнадцать программ «выращивания» МСП-поставщиков. Более двадцати крупных государственных компаний планируют запустить подобные программы в ближайшее время. В этом им поможет Корпорация МСП. Уточняется, что одним из первых таких госзаказчиков стал Владивостокский морской порт.
В общей сложности за первые восемь месяцев текущего года малый и средний бизнес получил от крупных госкомпаний заказы на 3,49 триллиона рублей, из которых 3,6% — МСП-поставщики из Дальневосточного федерального округа.
В число лидеров по объему закупок у предприятий МСП-сектора Дальнего Востока вошли «ДРСК», «ДГК», «Усть-СреднеКанГЭССтрой», «РЖДСтрой», «Торговый дом РЖД».
В пятерку регионов с самым большим объемом закупок у МСП-поставщиков на Дальнем Востоке вошли: Приморье (33,92 миллиарда рублей), Хабаровский край (33,88 миллиарда рублей), Якутия (22,09 миллиарда рублей). На Камчатке и на Сахалине закупки составили примерно по 7,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что за восемь месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года в Дальневосточном федеральном округе закупки выросли по таким видам номенклатуры, как мебель, рекламные услуги, исследование конъюнктуры рынка, а также строительные работы в сфере гражданского строительства, продукты минеральные неметаллические и изделия металлические готовые.