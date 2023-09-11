Первые часы ВЭФ — удачные для Владивостока: мэр Шестаков подписал важные соглашения

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Первое же соглашение, которое Константин Шестаков, глава администрации Владивостока, подписал на ВЭФ, оказалось не просто важным, а знаковым для города, поскольку в результате владивостокцы получат ещё одно новое замечательное общественное пространство.
— Во время работы на Восточном экономическом форуме мы подписали знаковое соглашение с нашим давним партнёром — компанией FESCO, — рассказал в своём официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков. — Это соглашение имеет практическое значение для всего города. Мы вместе с компанией выбрали площадку, общественное пространство — территорию, примыкающую к Токарёвскому маяку, которую и приведём в порядок совместными усилиями. Для Владивостока это знаковое, особое место.
Глава города подчеркнул, что концепцию будущего общественного пространства на Токарёвском маяке обе стороны — FESCO и мэрия Владивостока — обязательно обсудят с жителями города. Ну, а работы начнутся уже в 2024 году.
Действительно, первые же часы работы ВЭФ-2023 стали удачными для Владивостока, а сколько ещё важных для жизни города документов будет подписано!
Отметим, что компания FESCO — надёжный и давний партнёр Владивостока, реализовавший в городе немало проектов, направленных на то, чтобы жизнь владивостокцев стала комфортнее, интереснее — например, этим летом при участии FESCO в столице ДФО открылось творческое пространство Третьяковской галереи, где ежедневно проходят мастер-классы, лекции, выставки, где можно найти уникальную литературу по искусству, живописи, дизайну.
И это не единичный пример. Администрация Владивостока под руководством Константина Шестакова сразу же дала понять бизнесу, что порочная практика рассматривать крупные предприятия как дойных коров — и только, — во Владивостоке больше не актуальна. Бизнес стал равноправным партнёром, союзником, который помогает в модернизации дорожной и социальной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств, воплощении в жизнь культурных инициатив. Администрация Владивостока в свою очередь создаёт деловым людям условия для спокойной и эффективной работы — при условии соблюдения закона и проявления социальной ответственности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что предприниматели Владивостока представили свои проекты на ВЭФ.