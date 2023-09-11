Первые часы ВЭФ — удачные для Владивостока: мэр Шестаков подписал важные соглашения

И это не единичный пример. Администрация Владивостока под руководством Константина Шестакова сразу же дала понять бизнесу, что порочная практика рассматривать крупные предприятия как дойных коров — и только, — во Владивостоке больше не актуальна. Бизнес стал равноправным партнёром, союзником, который помогает в модернизации дорожной и социальной инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств, воплощении в жизнь культурных инициатив. Администрация Владивостока в свою очередь создаёт деловым людям условия для спокойной и эффективной работы — при условии соблюдения закона и проявления социальной ответственности.