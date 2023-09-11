«Терминал Астафьева» увеличивает контейнерные мощности

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Как сообщили специалисты «Терминала Астафьева», на данный момент новая контейнерная площадка в пригороде Находки находится в стадии модернизации с целью улучшения качества оказания сервиса, но уже принимает контейнеры на хранение и отправку различными видами транспорта.
«В настоящий момент, одной из услуг, предоставляемых нашей компанией, является организация экспортных перевозок контейнерных грузов за пределы России, а также импортных перевозок товаров из дальнего и ближнего зарубежья. Наши вложения в производственные мощности, крановое хозяйство позволили увеличить темпы погрузки-выгрузки контейнерных грузов. Следующий шаг — открытие новых площадей для оформления, хранения и последующей отправки экспортных и импортных грузов в контейнерах. Наши усилия направлены на поддержание качественного сервиса, оперативности и комфорта для наших клиентов», — сообщил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Новый производственный комплекс имеет общую площадь склада 21,5 тысячу квадратных метров. Это дает возможность разместить на данной территории склад СВХ, площадку для разгрузки контейнеров к досмотру, крытый склад для досмотра товара и место для хранения арестованного товара, весы для взвешивания контейнеров и товарно-штучных грузов.
В ходе модернизации площадки планируется запустить примыкание к железнодорожной ветке станции «Находка». Что позволит осуществлять прием и отправку грузов в центральные регионы России. Также здесь будет увеличен парк техники: ричстакеров и кранов, различных видов погрузчиков. В настоящий момент подрядная строительная организация завершает работы по укреплению основания площадки.
Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Сотрудники предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки по варианту «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей территории. Предприятие отправляет в центральную часть страны до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров производится как на специализированных платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки.