За первое полугодие МСБ в ДФО получил 28 млрд кредитов благодаря поручительствам

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Прирост объема финансовой поддержки по сравнению с первым полугодием 2022 года составил 49 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Восточном экономическом форуме, пишет vostokmedia.com.
За первые шесть месяцев 2023 года количество сделок, совершенных при поддержке НГС, возросло на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя сумма полученного финансирования составила 17,2 миллиона рублей.
Лидерами по предоставлению финансирования малым и средним предприятиям Дальнего Востока за этот период стали следующие регионы: Приморский край (7,85 миллиарда рублей), Хабаровский край (5,44 миллиарда рублей), Республика Бурятия (3,42 миллиарда рублей), Республика Саха (Якутия) (2,88 миллиарда рублей) и Сахалинская область (2,59 миллиарда рублей).
Как отметил глава КМСП, гарантийные механизмы, такие как «зонтичные» поручительства, позволяют бизнесу привлекать кредитные средства на развитие бизнеса даже при отсутствии или недостаточности у предпринимателя залогового обеспечения.
«Это позволяет бизнесу Дальнего Востока с уверенностью планировать дальнейшее развитие: реализовывать новые инвестпроекты, строить гостиницы, наращивать производство и торговлю», — сказал Александр Исаевич.
Чаще всего гарантийную поддержку получали дальневосточные предприниматели таких сфер, как оптовая и розничная торговля (26,7 процента), транспортировка и хранение (15,3 процента), промышленное производство (12,6 процента). Доля финансирования в сфере общепита и гостиничном бизнесе составила 4,6 процента, в отрасли сельского хозяйства — 3,9 процента.