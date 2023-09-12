Поддержка приморцев — приоритет губернатора Приморья на ближайшие пять лет

На фоне разворота экономических процессов России на Восток, открывающихся перспектив для Приморья и взятого пять лет назад Олегом Кожемяко курса на развитие края по всем направлениям, перед главой региона в последующие пять лет стоят серьезные задачи, решение которых должно вывести экономику Приморья на принципиально новый уровень и улучшить условия жизни приморцев.