Поддержка приморцев — приоритет губернатора Приморья на ближайшие пять лет

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:57
Избирательная кампания и последовавшее за ней трехдневное голосование на выборах губернатора прошли спокойно, нарушений и попыток срыва выборов зафиксировано не было. Приморцы показали свою активность — на избирательные участки пришли более 45 процентов избирателей. После обработки 100 процентов протоколов стало известно, что победу одержал действующий глава региона Олег Кожемяко, он набрал 72,78 процента голосов.
Надо отметить, что в целом избиратели Дальнего Востока на региональных выборах 2023 года повсеместно поддержали кандидатов от «Единой России». Этот результат демонстрирует эволюцию политических предпочтений, которая произошла на Дальнем Востоке за последние пять лет. Градус протестных настроений упал. Выросла активность избирателей. Голоса неопределившихся перетекли к партии власти.
При этом, высокий уровень поддержки власти и кандидатов «Единой России» также стал результатом консолидация общества на фоне внешних вызовов — избиратели склонны доверить управление опытным лидерам, которые уже доказали свою эффективность в новых условиях, научились справляться с санкциями и способны сохранить стабильность.
Политолог Александр Асафов говорит, что результаты выборов губернаторов на Дальнем Востоке прошли «в пределах ожиданий». Он связывает прогнозируемую поддержку «Единой России» с эффектом, который произвели адресные для Дальнего Востока госпрограммы Владимира Путина по улучшению социального благополучия населения. Их проводник полпред президента в ДФО Юрий Трутнев успешно реализует системную работу по развертыванию на Дальнем Востоке мер поддержки жителей и предпринимателей, созданию благоприятных условий для привлечения крупных инвесторов.
«Усиливает этот эффект консолидация общества вокруг фигуры Владимира Путина на фоне международной турбулентности и экономических санкций. В непростых условиях избиратели склоняются в пользу знакомых лидеров, которые уже проявили себя в качестве эффективных руководителей», — отмечает эксперт.
Ожидаемые победы дальневосточных губернаторов задают общий тренд для всей страны.
«Сибирь, Урал и центральные регионы будут ориентироваться на показатели, которые демонстрируют губернаторы-единороссы на Дальнем Востоке, а значит, стараться мобилизовать свой электорат, чтобы улучшить результаты», — добавляет Александр Асафов.
На фоне разворота экономических процессов России на Восток, открывающихся перспектив для Приморья и взятого пять лет назад Олегом Кожемяко курса на развитие края по всем направлениям, перед главой региона в последующие пять лет стоят серьезные задачи, решение которых должно вывести экономику Приморья на принципиально новый уровень и улучшить условия жизни приморцев.
Как отмечает генеральный директор АНО дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие» Светлана Баженова, губернатору Приморья Олегу Кожемяко в ближайшие пять лет предстоит сохранить взятый курс на развитие социальных инициатив.
«В ближайшие пять лет губернатору Олегу Кожемяко не нужно снижать уровень финансирования конкурсных проектов, которые направлены на некоммерческие организации и ТОСы. Выдержать курс расширения ТОСов, продолжить их регистрацию в качестве НКО, как отдельных юридических лиц. Уделять больше внимания развитию НКО именно на малых территориях региона. Для этого нужно, чтобы от первого лица прозвучала губернаторская воля, чтобы это услышали главы муниципалитетов и поняли, что это является одним из приоритетов. В каждом муниципалитете края должна появиться своя программа поддержки НКО. Конечно, хорошо, когда на территории есть ветеранская организация и общество инвалидов, но этим социальная жизнь не заканчивается», — отмечает Светлана Баженова.
Она уверена, что НКО, работая в муниципалитете, может привлечь на территорию дополнительное финансирование. Кроме того, одной из больших задач является удержание молодого населения на территории и возврат молодёжи на свою малую родину.
«И с этой задачей прекрасно могут справиться некоммерческие организации. НКО со школьной скамьи могут привлекать молодежь реализовывать свои социальные инициативы, идеи. И тогда у молодых возникает много связей, нитей, которые потом их тянут обратно в свой родной регион. Потому что они становятся сопричастными к развитию территориию. При этом необходимо финансировать не разовые инициативы, нужно создавать программу развития НКО. И когда это будет чётко прописано в стратегии развития региона, когда, в том числе, на стендах ВЭФ появятся портреты лидеров социальных изменений, мне кажется, именно тогда мы увидим чёткое движение в сторону развития. Оно и сейчас уже идёт, но потенциал в регионе очень большой», — подчеркнула Светлана Баженова.