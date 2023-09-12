За I полугодие 2023 года малый бизнес ДФО стал чаще переходить в категорию среднего

При этом малый бизнес на Дальнем Востоке развивался и переходил в категорию среднего в два раза интенсивнее, чем в среднем по Российской Федерации. По итогам первого полугодия текущего года показатель составил 31% и 13% соответственно. За этот период переход совершили восемьдесят компаний Дальневосточного федерального округа.