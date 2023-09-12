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За I полугодие 2023 года малый бизнес ДФО стал чаще переходить в категорию среднего

За I полугодие 2023 года малый бизнес ДФО стал чаще переходить в категорию среднего

12 сентября 2023, 02:00
Фото: 1MI
По итогам первого полугодия текущего года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован больший, чем в среднем по стране, прирост переходов предприятий, которые относятся к категории микробизнеса, в категорию среднего бизнеса.

Корпорация МСП предоставила данные, согласно которым за первые шесть месяцев этот показатель в ДФО вчетверо превысил среднероссийский: 44% против почти 11%. Об этом рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Восточного экономического форума — 2023.

При этом малый бизнес на Дальнем Востоке развивался и переходил в категорию среднего в два раза интенсивнее, чем в среднем по Российской Федерации. По итогам первого полугодия текущего года показатель составил 31% и 13% соответственно. За этот период переход совершили восемьдесят компаний Дальневосточного федерального округа.

Как в ДФО, так и по России в целом наименьший прирост зафиксирован в цепочке «Микробизнес» — «Малый бизнес». На Дальнем Востоке показатель составил 0,08%.

Александр Исаевич отметил, что, несмотря на внешнее давление на Российскую Федерацию в целом и на экономику в частности, которое, несомненно, чувствует на себе малый и средний бизнес, динамика переходов компаний из низшей категории в более высокую находится в большей степени в зеленой зоне.

«Существенная заслуга в этом принадлежит господдержке: льготному кредитованию, поручительствам, лизингу и другим механизмам, которые помогают бизнесу функционировать, развиваться и масштабироваться», — заявил глава Корпорации МСП.

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