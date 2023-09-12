Жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» продолжает работу

Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» продолжается до 15 сентября. В состав жюри войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Всего разыгрывается 10 призов. Специальным призом зрительского голосования на сайте Фабрики мороженого «Урса» станет телескоп.