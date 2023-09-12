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Жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» продолжает работу

Жюри конкурса коротких видео «Лето вместе с Урсой» продолжает работу

12 сентября 2023, 01:06
Уже в эту пятницу, 15 сентября, завершится прием работ на конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА». В настоящий момент участники прислали около 100 работ.
Сюжет
Конкурс

Участники снимают яркие, веселые, креативные ролики про летний отдых во Владивостоке и Приморском крае и мороженое «Урса». Победителей ждут крутые призы — ноутбуки, планшеты Huawei и наборы блогеров.

Чтобы не пропустить ни одной работы, члены жюри видеоконкурса уже приступили к работе. Начальник управления культуры Администрации Владивостока Светлана Шупиро, входящая в конкурсную комиссию, отметила, прежде всего, оригинальную подачу видеоисторий о Владивостоке.

«Меня радует, что участники вдохновились многолетними традициями съемок кино во Владивостоке и продолжили их в своих работах. Еще я бы отметила необычность и занимательность сюжета многих роликов — в нашей совместной с Фабрикой мороженого „Урса“ номинации #сднемрожденияВладивосток я увидела много креативных идей. И очень приятно для меня лично, что это результат вдохновения молодых людей Владивостоком и замечательным мороженым. Хочу пожелать участникам успеха, победит сильнейший!», — рассказала Светлана Шупиро.

Напомним, что конкурс коротких видео «Лето вместе с Урсой» (6+) от Владивостокской Фабрики мороженого «УРСА» продолжается до 15 сентября. В состав жюри войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества Владивостока. Победители и призеры будут избраны путем коллегиального решения членов жюри. За первое место в каждой номинации победитель получит ноутбук, за второе — планшет, а за третье набор блогера. Всего разыгрывается 10 призов. Специальным призом зрительского голосования на сайте Фабрики мороженого «Урса» станет телескоп.

По правилам участия нужно снять видео и смонтировать его, подписаться на официальное сообщество Владивостокской Фабрики Мороженого УРСА в «Вконтакте» (12+) по адресу: https://vk.com/ursa_morozhenoe и загрузить видео в «Вконтакте» с хэштегами номинации, а также с отметкой @ursa_morozhenoe.

По правилам участия нужно снять видео и смонтировать его, подписаться на официальное сообщество Владивостокской Фабрики Мороженого УРСА в «Вконтакте» (12+) по адресу: https://vk.com/ursa_morozhenoe и загрузить видео в «Вконтакте» с хэштегами номинации, а также с отметкой @ursa_morozhenoe.

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#Приморский край#Владивосток#Видео#Конкурс#Мороженое
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